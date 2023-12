La oposición quiere tumbar al Minsalud, radican moción de censura

En un comunicado conjunto de los dos partidos críticos al Ejecutivo, destacan en primer lugar lo que consideraron como desafortunadas sus declaraciones sobre las vacunas contra el covid-19. Le puede interesar: El panorama no alentador que le queda a la reforma a la salud

La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, destacó que “el incremento de la escasez de medicamentos demuestra que las actuaciones del ministro de salud no han cumplido con los criterios de eficiencia y oportunidad, ya que no está utilizando todos los recursos necesarios para priorizar y proteger la salud de los colombianos, al no tomar las medidas pertinentes”.