La paz no le pertenece a ningún líder político: presidente Duque

Durante la clausura de la reunión de la Comisión de Consolidación de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada este miércoles en Cartagena, el presidente Iván Duque sostuvo que la paz no tiene dueño.

“Somos conscientes de que este es un proceso que no debe tener ningún tipo de ambición personal. Nuestra idea es que esta sea una construcción colectiva como país. La paz no tiene dueño, la paz no le pertenece a ningún líder político; la paz le pertenece a la sociedad entera”, dijo.

En su intervención, el mandatario enfatizó que la consolidación de la paz con legalidad se debe lograr “sin protagonismos” y propender para que el país pase “las páginas de otras épocas, donde, con intereses electorales, se trataba de dividir a la sociedad entre amigos y enemigos de la paz”.