La paz y Cuba, la nueva discusión entre gobierno y oposición

La primer defensa al gobierno la dio el senador Ernesto Macías, quien señaló que se equivocan los senadores de la oposición en pretender mostrar a Ceballos como si estuviera incumpliendo la ley. “Están en su derecho de poner la queja en la Procuraduría, pero esta entidad va a encontrar que éste funcionario está cumpliendo con la ley”, señaló a la vez que insistió en que el acuerdo logrado entre el Estado Colombiano con las Farc para su desmovilización es susceptible de cambio, así el mismo haya tenido como garantes a varios países entre ellos Cuba, del cual asegura que al mantener a los jefes del ELN allá están apoyando al terrorismo.

“...Cuba no es garante, garante de qué, es protector de los terroristas colombianos y no está al servicio de paz, cuál aliado con un país que protege a los criminales”, manifestó el senador Macías.

Por su parte el vicecanciller Francisco Echeverry, quien reemplazó a la canciller Claudia Blum, quien se excusó de asistir, negó que Colombia haya tenido injerencia en que los Estados Unidos incluyera nuevamente a Cuba en la lista de países que apoyan el terrorismo, “esa lista es del Departamento de Estado, reiteramos en que esa lista es sin duda soberana de Estados Unidos”. Su declaración se dio porque los citantes de la oposición preguntaban si el país tuvo alguna participación.

Negó también Echeverry que el presidente Iván Duque tenga una mala relación con la comunidad internacional, por el contrario destacó que es una relación positiva con sus homólogos.

A su turno el alto comisionado, Miguel Ceballos, al ser preguntado sobre si se reunió con con funcionarios del gobierno estadounidense para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo, respondió que “no me he reunido con funcionarios de la casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en el marco de las funciones del Alto Comisionado para la Paz, estoy facultado para sostener reuniones con representantes de los gobiernos, siempre bajo la articulación de la Cancillería colombiana”.

Ceballos incluso dijo que agradece a Cuba la ayuda que ha dado para construir la paz. “Quien más irrespeta a Cuba es ELN, tenía unas condiciones para estar ahí y el ELN está violando los protocolos que tanto alega defender el mismo. Está violando la buena voluntad de un país, al que por supuesto que le agradecemos la buena voluntad de paz y nadie ha dicho que eso es distinto, quien está violentando la buena fe manifestada por Cuba es el propio ELN”.

Otro tema en el que Ceballos habló es que su función no sólo es para que coordine la paz con el ELN, sino que como lo está haciendo es conversar en las regiones con las comunidades, como también intentando lograr el sometimiento de otros grupos armados ilegales.