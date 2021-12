La periodista Yolanda Ruiz deja la dirección de RCN Radio

Tras 12 años de estar en la Cadena Radical RCN de la cual fue su directora por 9 años, la veterana periodista Yolanda Ruiz, anunció que hasta hoy estará orientando este medio de comunicación, uno de los más tradicionales y antiguos del país.

En un editorial, Ruiz indicó a sus oyentes que “hoy es mi último día al aire como directora de noticias de RCN Radio. Salgo a vacaciones y he decidido retirarme del cargo al terminar ese descanso. Me voy de esta dirección pero no del periodismo que es una parte esencial de lo que soy. Dejo esta trinchera sin rendirme, con la certeza de haber hecho mi mejor esfuerzo en medio de errores y aciertos. Me siento en el mejor momento de mi vida y de mi carrera profesional”.