“La reforma a la salud hubiera ameritado un gran consenso”: senadora Hurtado

Norma Hurtado, senadora.

Era la reforma que ameritaba ese gran camaradería, esa gran alianza estratégica entre los ministros de Salud y Hacienda, la reforma que generaba la posibilidad de decirle al país que hay un ministro de Hacienda convencido del articulado, convencido de las fuentes de financiación, convencido de resolver de fondo el problema financiero estructural que vive el sistema de salud, pero qué tuvimos, un ministro en silencio, un ministro que no habló con los senadores de la Comisión Séptima o por lo menos con los nueve.

¿Por qué no los convencieron los dos informes que entregó el ministro de Hacienda sobre esa viabilidad fiscal de la reforma a la salud?

Yo diría que esos dos escritos, con dos conceptos, porque para mí no son avales fiscales. El de noviembre y el de marzo cambiaron las cifras, cambiaron los conceptos de la tabla de gastos y no sabemos el por qué. En noviembre estaba la infraestructura de los CAP y en marzo ya no; en noviembre estaba el fortalecimiento de la Adres y el Sistema Nacional del PIN y ahora en marzo solo está el fortalecimiento de la Adres. Vemos que en noviembre los pasivos pendientes, un tema fundamental, estaban; hoy no están. El saneamiento de los hospitales estaba en noviembre, hoy ya se habla pero de un saneamiento general, no puntual, no explícito. ¿Por qué les incomodan estas preguntas? Los nueve senadores creo que las hicimos con mucha responsabilidad. Lea: “Toca hacer una transición de golpe”: Petro tras hundimiento de reforma a la salud

¿La reforma pensional podrá tener el mismo futuro que la reforma a la salud?

No sé. Yo tengo una ponencia alterna que he venido argumentando de la disminución de los tres salarios mínimos, de cuidar el ahorro con un blindaje muy robustecido, de una gobernanza que sea robustecida. Estamos protegiendo el ahorro de las nuevas generaciones, no estamos resolviendo el hoy, estamos hablando al año 2070 y en otros casos al año 2100, entonces en esa dinámica, yo sustentaré mi ponencia. Espero lograr los consensos, he entendido que después de muchas exposiciones el Gobierno tiene analizando a su equipo de trabajo la posibilidad de disminuir el umbral, pero pues esperaremos hasta el último minuto. La plenaria es dinámica y esperaremos buscar el apoyo y los consensos de la gente y de los colombianos.