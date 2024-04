Lanzan nuevo modelo de servicio de la Policía ¿En qué consiste?

En ese sentido, el mandatario indicó que se trata de una Policía que sea cercana a la realidad de la ciudadanía, que sea amiga del joven, “que sepa leer el grafiti en la pared y que entienda el lenguaje, una Policía que sepa de las nuevas músicas en el barrio y no crean que es delito”. Lea aquí: Abuchean a Petro por decir que en los expendios de droga “compran al policía”

Protección Costera: Dumek pide a sus funcionarios no volver sin respuestas de Petro

Protección Costera: Dumek pide a sus funcionarios no volver sin respuestas de Petro

“Cuando uno mira la televisión, los noticieros, a veces con líneas políticas, uno se agarra la cabeza, (...) hay una intencionalidad política para que se piense que el país va mal. Pero si yo cojo la estadística de la Policía Nacional miro secuestro extorsivo y veo que cayó 61 %, lo primero que me pregunto es ¿por qué no sale en la televisión el dato, al menos para que la gente debata, que tenga elementos? Sí está cayendo el secuestro. La Policía Nacional dice que sí y no de manera marginal, sino que esta es una caída sustancial”.