Lanzarán convocatoria por $26 mil millones para soluciones al COVID-19

“En este proceso hay grandes desafíos que son bastante apremiantes. Por ejemplo, el entendimiento de la epidemiología del virus, su interpretación y la generación de datos, este viene siendo un foco importante. Hay otros temas de innovación que corresponden a los desafíos de dispositivos y herramientas tecnológicas. Sin embargo, hemos empezado un diálogo con diferentes actores porque la convocatoria no la podemos hacer de una forma tradicional. Es un proceso de evaluación y podemos tardar entre 4 y 6 meses para llevarlo a cabo”, explicó Torres.

“Con relación a eso hay un enfoque muy importante que se ha trabajado además en la Comisión de Sabios. Qué es un enfoque de la medicina y la investigación. transnacional. Qué es tomar toda la investigación básica. y articularla con investigación. clínicas para desarrollar nuevas herramientas diagnósticas para solucionar los diferentes problemas de salud que enfrenta el país. Otro factor que también requiere investigación y es muy importante es el de la salud mental, debido al pánico que ha generado las noticias sobre la enfermedad”, afirmó la ministra.

Otro factor que ha influido también en el empeoramiento de este tipo de epidemias son las costumbres culturales, como el saludo de beso o abrazo, pues de esta forma los contagios se expanden en poco tiempo y afecta seriamente a los ciudadanos. Además, la falta de higiene ha hecho que muchos países entren en emergencia por la transmisión de la enfermedad.

En cuanto a la convocatoria, el requisito es que los interesados se contacten a través del correo de la página del Ministerio de Ciencia. Ahí deben expresar su deseo de participar en la convocatoria, y decir si tienen una solución relacionada con el Covid-19.

“Una cosa súper importante es que no queremos empezar de cero. De hecho, hay varios grupos identificados en Colombia que han estado realizando investigaciones y prototipos de las pruebas diagnósticas, así como otras relacionadas con la virosis. Lo ideal es trabajar con el conocimiento que ya existe, aprovechar esto hallazgos para avanzar más rápido. Sin embargo hay que tener que estas pesquisas no se logran de un día para otro. No solo requerimos dar una respuesta inmediata sino también saber el panorama en el que se desenvuelve el virus”, enfatizó.

La primera invitación va dirigida a alianzas de investigación y desarrollo para avanzar en los estados de madurez tecnológica de prototipos o productos que den soluciones a problemáticas actuales en salud y que promuevan la calidad de vida en el país y cuenta con recursos de financiación por 12 mil millones de pesos. La segunda va dirigida a alianzas de investigación para la financiación de proyectos de CTeI en salud que promuevan la medicina personalizada y la investigación traslacional, y cuenta con recursos de financiación por 14 mil millones de pesos.

El proceso comenzó a partir del 20 de marzo por medio de una reunión virtual con vicerrectores de universidades, debido al simulacro de cuarentena, y el próximo martes 24 de marzo, se espera que la ministra tenga listo todo para iniciar el proceso de selección y escoger las mejores iniciativas para prevenir y combatir al Covid-19 en Colombia.