Las 20 medidas de Duque para frenar crisis económica en 2020

Con la finalidad de contener los efectos sobre la economía que puede tener la propagación a mayor escala del Covid-19 en el país, y la hipotética necesidad de entrar en cuarentena como ya ha pasado en otros países, el Gobierno ha anunciado en los últimos días un paquete de 20 medidas, de distinta naturaleza, con las que se busca hacer frente a la crisis (ver gráfico).

Una de ellas es la consecución de $14.000 millones para aumentar el presupuesto relacionado con la atención de la enfermedad, para lo que hoy se cuenta con $20.050 millones. Lea aquí: Gobierno ordena a entidades promover trabajo desde casa

Además, ayer se decretó emergencia sanitaria a nivel nacional, lo que significó la cancelación de eventos que aglomeren a más de 500 personas, hasta el 30 de mayo, teniendo en cuenta que la restricción se puede alargar dependiendo de cómo se comporte el virus, que ya ha infectado a un total de nueve personas, ubicadas en Bogotá, Medellín, Buga y Cartagena.

“Lo que nos corresponde para tomar medidas cada vez más rápidas, luego de que la OMS declarara una epidemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria”, dijo el presidente Iván Duque.

Adicionalmente, el mandatario anunció la suspensión del tránsito y desembarco de cruceros en Colombia, pues de hecho, una de las pacientes diagnosticadas provenía de un barco turístico que ingresó al país el 8 de marzo. Esta medida, a su vez se alinea con el hecho de que no se permitirá el atraco de personal de buques hasta verificar el estado de salud de cada pasajero. Así como que los viajeros provenientes de China, Japón, Corea del Sur, Irán, Alemania, Italia, Francia, España, Ecuador y Estados Unidos están siendo trasladados a sanidad portuaria.

A nivel de aeropuertos, se determinó que todos los pasajeros que hubiesen estado recientemente en China, España, Italia o Francia, o cuyos vuelos partieron de ahí, deben entrar a autoaislamiento por 14 días obligatoriamente.

Pero todo lo anterior afectará de manera significativa al turismo, un renglón económico que solo el año pasado reportó divisas por $4,2 billones en el país. De modo que, para mitigar el impacto de este sector, el Presidente informó, entre otras medidas, que la declaración y pago de la liquidación privada de la contribución parafiscal de todos los sujetos pasivos en lo correspondiente al primer trimestre de 2020, que se tenía que hacer en abril, ahora se podrá hacer en el segundo semestre. Lea aquí: Duque declara emergencia sanitaria en el país por el coronavirus

Además, se dio plazo para pagar el IVA del primer semestre de 2020 y renta de 2019, y se bajarán los aranceles para la importación de algunos insumos de salud y de aviación.

Además, estos sectores recibirán una línea de crédito en Bancoldex con cupo de $250.000 millones.

No obstante, la importancia de detener el brote, desde el punto de vista económico, radica en lograr que el consumo y la productividad no se estanquen, a pesar de que se prevé que la meta de crecimiento del PIB de 3,7% del Gobierno, e incluso de 3,5% de Fedesarrollo, ya no se va a alcanzar.

“Este año el crecimiento de 3,5% ya no será posible, pero el impacto fiscal se va a ver hasta 2021 porque el impacto de la tributaria será a ese año, a lo que se suma que la renta y los dividendos de Ecopetrol con el brent devaluado entrarían en 2021. Por lo que en el segundo semestre de 2020 se podrían tomar medidas tributarias para mitigarlo”, dijo Luis Mejía, director de Fedesarrollo.

Hay multas y deportaciones para quienes violen los protocolos

En cuanto a las medidas migratorias, una de las decisiones es que los viajeros que llegan de destinos como China e Italia entren en autoaislamiento obligatorio, razón que hizo que quienes incumplan esta medida, si son nacionales, deban pagar una multa, y si son extranjeros, se enfrenten a la posibilidad de ser deportados hacia sus países.