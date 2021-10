“Las aseguradoras deben cumplir con las polizas”: Duque

“Aquí lo que ocurrió es un siniestro y lo que tiene que operar es que las aseguradoras cumplan con el pago de las pólizas, no podemos estar improvisando cómo país, poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, puede tener repercusiones graves para Colombia, tenemos que obrar con responsabilidad, sin prejuicios y sin sesgos”, afirmó Duque a los medios de comunicación.

También manifestó que la obra debe tener continuidad para que finalice, de la cual sus turbinas tienen que entrar en funcionamiento en junio y noviembre de 2022, Duque aseguró que debe haber responsabilidad en la solución de este proyecto al cual no se le deben incluir sensibilidades políticas.

“Se requiere patriotismo para sacar esto adelante, es un mensaje para el país, yo no mando indirectas a nadie, aquí tenemos que sacar una obra que Colombia necesita. La nación no es accionista ni gestora del proyecto, no se puede poner en riesgo la estabilidad financiera de tantas empresas que tiene el departamento de Antioquia”, expresó Duque.

La polémica se desato desde que el pasado miércoles 13 de octubre se reunieron en la Casa de Nariño la Contraloría, la Procuraduría, representantes del Gobierno nacional y Empresas Públicas de Medellín para definir quién pagará la multa de $4,3 billones interpuesta por la Contraloría a los constructores de Hidroituango por los diversos incumplimientos en la obra. Lea también: Hoy se realizará cumbre en Casa de Nariño para salvar Hidroituango

En horas de la mañana Duque también visitó la construcción de PepsiCo, en Guarne, Antioquia en la cual se han invertido más de 93 millones de dólares.