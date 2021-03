Las consecuencias de un año marcado por el encierro y las restricciones

“No sabemos discriminar la diferencia entre estar triste o estar muy deprimido, entre estar muy preocupado o si resulta que no hago más que repetirme lo mismo y mi preocupación es sistemática, no puedo dormir y me genera una ansiedad altísima. Como no las discriminamos bien, no le damos la suficiente importancia”, explica el psicólogo.

“Imagínese la búsqueda de pareja. Ahora hay que tener una mascarilla, o existe el miedo que genera el cómo saber que el otro no tiene el covid. Por más de que los jóvenes estén interactuando por Teams y redes sociales, la gente necesita de las interacciones físicas”, enfatiza.

Aunque plataformas como Zoom, Teams, entre muchas otras, sirvieron para mantener el contacto y mitigar un poco la desconexión con el otro que causó la pandemia, su papel no reemplazará los beneficios de periodos de interacción como los que vivíamos antes. Según López, el golpe de alejarse del otro se sentirá precisamente en la capacidad de construir interacciones nuevas y en la capacidad de construir nuevamente formas de relacionarnos con los demás.

“Estar ante una incertidumbre sostenida desgasta tanto al organismo que genera fatiga, molestia, ira, sensibilidad, hipersensibilidad a los estímulos, uno se vuelve más sensible a lo que le dicen, se vuelve más irascible. Es perfectamente probable que aparezcan más brotes de rabia y de ira en la gente, pues el manejo de la incertidumbre no es fácil”, explica.

Con todas estas nuevas sensaciones, empezó la segunda ola emocional de esta pandemia. Según Córdoba, esta apareció hacia los cuatro o cinco meses, al ver cómo se alargaba la situación y al no tener claridad del futuro: creció entonces la sensación de desesperanza, de desasosiego y de preocupación excesiva por las cosas.

“Si no teníamos certeza suficiente de muchas cosas asociadas al COVID no debimos haber dado tanta información apresurada. La gente decía muchas cosas que generaban entre incertidumbre, terror o miedo. Incrementaron todas las emociones desagradables”, asegura López.

Para Wilson López, psicólogo y docente de la Pontificia Universidad Javeriana, en un inicio como la incertidumbre no era tan alta, las personas pudieron construir nuevas rutinas y buscar oportunidades en la cuarentena. Pero indudablemente, el tiempo agotó a la población y se volvieron más comunes los síntomas de depresión, ansiedad y agotamiento.

Aunque los expertos coinciden en que la cuarentena fue útil para preparar el sistema de salud ante un inminente colapso en marzo o abril, las restricciones y el encierro no han tenido un impacto menor en la vida personal, social y laboral de los colombianos, e incluso más fuerte en su salud mental y emocional.

Este año ha estado marcado no solo por las cuarentenas y los cierres, sino por las fuertes restricciones para interactuar con otros. El cierre de bares, restaurantes, cines y demás espacios sociales cortó el contacto y la interacción, y limitó a los colombianos, y a todo el mundo en general, a comunicarse por plataformas tecnológicas desde la distancia.

REVOLCÓN LABORAL

Pero la declaración del aislamiento, además de cambiar la vida personal y social, tuvo un revolcón en el mundo laboral. Según explica Iván Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, unos días después de declarada la cuarentena, el gobierno emitió la circular 33 con la que autorizó a las empresas a adaptar modelos de trabajo a distancia u otras medidas: teletrabajo, trabajo en casa, jornadas flexibles, utilización de vacaciones o licencias remuneradas.

“El trabajo en casa fue por el que optaron la mayoría de empresas, porque el teletrabajo se consideraba una modalidad de trabajo a distancia muy demandante, tienes que tener un acuerdo, tienes que tener un auxilio de conexión, tiene que haber una visita previa de la ARL”, explica Jaramillo, que indica que según un estudio realizado por el Observatorio, el 85 % de las empresas migró al trabajo en casa en tiempos de pandemia.

Así, se modificó el trabajo como se conocía y la oficina se instaló, incluso, en las habitaciones, salas o estudios de las casas de los colombianos.

El mayor impacto, según Jaramillo, se sintió en aquellos sectores donde no eran adaptables las modalidades de trabajo a distancia. “Sectores como construcción, hostelería, comercio, restaurantes no pueden teletrabajar, no son adaptables a las modalidades de trabajo a distancia”, lo que llevó a la suspensión de contratos y a los grandes problemas económicos causados en la pandemia.

Pero desde el punto de vista de quienes pudieron trabajar desde casa, la vida también cambió. Estar en casa trajo cambios buenos y malos: así como fue una ventaja el ahorro de tiempo de camino a las empresas o el poder compartir más con quienes están en casa, hubo otras desventajas como la pérdida de los horarios fijos, las sobrecargas de trabajo y la eliminación de la línea entre el tiempo laboral y el tiempo personal.

“Si tu trabajabas 8 horas y te ibas a las 5 de la tarde, yo no me enteraba que hacías después y no era mi problema. Pero en el contexto de las modalidades de trabajo a distancia ha sido muy complejo. Por eso, se ha hecho mucho énfasis en incorporar una serie de garantías y derechos, sobre todo auxilio de conexión, derecho a la desconexión laboral, respeto de la vida familiar del trabajador, posibilidad de dialogar y fijar los tiempos de trabajo”, enfatiza Jaramillo.

¿Y qué tan grande es la posibilidad de que las oficinas “se queden en casa” mucho más tiempo? Según Jaramillo, las encuestas indican que el 65 % de las empresas tiene la intención de mantener el trabajo a distancia una vez superada la pandemia. De hecho, indica, la OIT en 2019 preveía un tránsito fuerte hacia modalidades de trabajo a distancia para los años 2025 o 2030, pero la pandemia aceleró esa transición.

“Una vez se supere el estado de emergencia sanitaria y viendo las ventajas, las posibilidades, la reducción de costos y la adaptación de los trabajadores a este modelo, es previsible que este modelo, que se preveía para 10 o 20 años, se haya adelantado y entremos en otros modelos organizacionales”, indica.

El gran reto será, si este modelo permanece, mejorar temas como los tiempos de trabajo y disponibilidad y el respeto por la autonomía, la intimidad y la privacidad de los trabajadores, que les devuelva el tiempo de ocio, mezclado con la posibilidad de permanecer en casa.