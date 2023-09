“Las investigaciones no están en cabeza suya”: choque entre el fiscal y Petro

En los videos por los cuales se conocieron los hechos se puede evidenciar cuando los uniformados apuntaban con sus pistolas y armas de largo alcance a las personas que estaban acompañadas de bebés en brazos y niños.

Incluso, uno de los soldados le quitó el seguro a su arma y apuntó por varios segundos a la persona que grabó el momento con su celular. En otra ocasión, trataron de enfrentarse a una mujer que tenía a su bebé en brazos.

“Usted a mí no me manda callar, porque yo tengo derechos y usted me los está vulnerando. Son criminales. Vamos a ver si son capaces de meterme un tiro con mi hijo en brazos. Dígame si esto les parece justo: compararse con nosotros, que no tenemos cómo defendernos”, le dijo la madre al hombre armado.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, calificó el hecho como “sumamente grave” y prometió “drásticas” sanciones para los uniformados involucrados.