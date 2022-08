Las molestias que ha generado el presidente Petro por incumplir su agenda

La cancelación que más molestia generó fue del evento que tenía el jefe de Estado en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en donde se realizaría la ceremonia de presentación y reconocimiento de tropas y de la nueva Cúpula Militar. Lea: Presidente Petro no llegó a la presentación de la nueva Cúpula Militar

Aunque nunca se ha referido a sus cancelaciones de agenda, desde Castilla la Nueva el presidente Petro aseguró que su inasistencia al evento militar se produjo debido a un fuerte dolor de estómago que no le permitió asistir al evento.

Y además reiteró: “Ejercer el poder también son simbolismos, y uno de esos simbolismos muy importantes es respetar las instituciones, no puede pasar que se envíe un mensaje o dejar la sensación de irrespeto a los símbolos del país, la política es eso, acciones y símbolos”.

Aunque se han intentado justificar las fallas, la cancelación de la agenda del presidente no deja de molestar a muchos. Para el analista político Pedro Viveros, hay casos que pueden llegar a ser justificados y entendibles, pero aseguró que en el caso de las Fuerzas Militares fue incorrecto, debido a los mensajes negativos que dejó con la cancelación de la agenda.

MÁS INCUMPLIMIENTOS

Esta no es la primera vez que el presidente Petro cancela su agenda. Días antes de posesionarse, el mandatario no llegó a eventos organizados con las directivas y alcaldes de Asocapitales y Fedemunicipios, encuentros que fueron nuevamente programados y cumplidos en la Casa de Nariño en la primera semana de Gobierno del presidente Petro. Lea: Las peticiones de los alcaldes que no pudieron ser escuchadas por Petro

Durante su campaña electoral también incumplió diferentes eventos, uno de los más recordados fue con el movimiento político caribeño Fuerza Ciudadana, que lo esperó durante todo un día hasta que se conoció que tenía sospecha de contagio de Covid-19, en su reemplazo llegó la ahora vicepresidenta Francia Márquez.

El presidente Petro nunca ha explicado ni se ha disculpado de sus ausencias, que la mayoría de las veces son enfrentadas por miembros cercanos de su equipo y que han sido argumentados por molestias en su salud, hecho que ha preocupado a algunos en redes sociales, pero que al mismo tiempo piden explicación por sus ausencias.