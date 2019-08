Las preferencias laborales de los profesionales jóvenes en Colombia

Los profesionales jóvenes en Colombia buscan aprender nuevas experiencias, por ello uno de cada cinco busca el Aprendizaje y el Desarrollo como las variables más importantes a la hora de elegir una empresa para trabajar.

Es por esto que el desafío de las organizaciones está en cómo entregar el aprendizaje y la velocidad de reacción a las necesidades de los profesionales jóvenes.

Así concluye el más reciente estudio del Grupo Adecco - Employers for Youth (EFY), que reconoce las Mejores Empresas para los Jóvenes Profesionales en Colombia en el que participaron más de 6.000 jóvenes, entre 18 a 34 años, de 50 empresas consultadas.

El análisis señala que el 36% de los jóvenes quiere asumir un nuevo desafío o un nuevo cargo en la empresa en un plazo de dos años, mientras el 27% desea que ese plazo sea en un año o menos.

El Aprendizaje (20%), la Estabilidad Laboral (15%) y los Beneficios (14%) son los aspectos más importantes al recomendar a otras personas trabajar en su empresa.

Estabilidad laboral

Al revisar las preferencias sobre estabilidad laboral de los jóvenes profesionales el informe concluye que este es el segundo atributo más importante para atraer y retener a los jóvenes.

No obstante, la definición de Estabilidad Laboral cobra un giro: el concepto de estabilidad ya no es estar muchos años en la empresa, sino tener entornos estables (que la Jefatura no sea despedida, que no cambien las condiciones de ingreso al trabajo, etc.).

Por otro lado, los resultados de Adecco-EFY, dan cuenta de una tendencia de los últimos años, que tiene que ver con la efectividad de la red social LinkedIn como una fuente para encontrar empleo: solo 7% de los encuestados encontró su trabajo a través de esta plataforma.

Lo mismo ocurre con las Ferias de Trabajo, ya sea presenciales u online, donde solo el 2% de los jóvenes llegó a su trabajo por este medio.

Los medios más efectivos para la búsqueda de trabajo de jóvenes en Colombia son los Referidos con un 41% y los Portales de Empleo de Internet con un 26%.

Movilidad

De otro lado, solo el 34% de los jóvenes profesionales en Colombia está de acuerdo con los requisitos que utilizan las empresas para la movilidad de cargos y el 38% tiene claridad sobre en qué consisten los programas de desarrollo dentro de la empresa.

Así, 65% de los encuestados siente que su empresa los valora y el 46% dice que ha participado en instancias de feedback dentro de la empresa.

“Estamos muy contentos con esta tercera edición en Colombia de nuestro estudio. Colombia fue el primer país internacional donde realizamos la medición y estamos muy contentos de la recepción de parte de las áreas de talento en las empresas. Nos enorgullece ser parte de cómo están mejorando para mejorar la atracción y retención de los jóvenes talentos colombianos, junto con ayudarles a mejorar su calidad de vida”, afirma Mario Mora, CEO de FirstJob.

Por su parte, Nicolás Corredor, Gerente de Mercadeo y Sostenibilidad de Adecco, agrega que “Desde nuestra experiencia encontramos que tanto las organizaciones como los jóvenes reconocen la importancia de preparar a la fuerza laboral y tener una comunicación efectiva en su entorno laboral, elementos clave para fortalecer la retención del talento y aportar mayor productividad”.