Las razones de la Corte para otorgar la personería jurídica a la Colombia Humana

La Sala Plena de la Corte Constitucional otorgó la personaría jurídica a la Colombia Humana, partido de Gustavo Petro, con una votación 8-1.

La decisión, que juega un papel fundamental en las próximas elecciones del 2022, significa que el movimiento político del senador, tiene derecho constitucional para fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos.

(Lea aquí: Corte le devuelve la personería jurídica a la Colombia Humana)

La Corte tomó la decisión tras estudiar una acción de tutela presentada por el senador, en la que aseguró que por la vía del estatuto de la oposición, se debía reconocer a la Colombia Humana como un partido político, teniendo en cuenta que tuvieron una votación de más de ocho millones de personas en las elecciones presidenciales celebradas en el 2018.

El Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de reconocimiento de personería jurídica al movimiento político, bajo el argumento de que su solicitud se basó en una participación en elecciones a la Presidencia de la República, más no en elecciones al Congreso, tal como lo exige el artículo 108 de la Constitución Política.

No obstante, para la Colombia Humana, esta decisión conllevó a que no pudieran ejercer plenamente su derecho a la oposición; no pudieran participar en los comicios electorales, ni en general, ejercer su derecho a la participación, además aseguraron que dicha situación conllevó a un escenario o situación “de desigualdad frente a otras agrupaciones políticas”.