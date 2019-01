Las reacciones a decisión de Duque de ordenar captura de jefes del ELN

Diversas voces se conocieron luego de la alocución del presidente de la República, Iván Duque, en la que informó que ordenó levantar el permiso especial a los diez negociadores del ELN que estaban en la mesa de La Habana, Cuba, lo cual significa que deben ser capturados por lo que pidió apoyo al gobierno de la isla para hacerlo.

Tras el anuncio del mandatario, el Partido Conservador por intermedio de su presidente, Hernán Andrade, expresó su acompañamiento a que se ordene la captura de los jefes del ELN. “Esta es la decisión correcta. Los perpetradores de ese atroz crimen que cobró la vida de 20 colombianos no pueden seguir paseándose tranquilamente en Cuba ni en ninguna parte. Tienen que enfrentar la justicia colombiana para que esta los castigue como lo merecen”, señaló el líder conservador.

Desde el Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia sostuvo: “felicito al presidente Iván Duque por su decisión de levantar la mesa de negociación y de activar las órdenes de captura de los terroristas. Los que cometen actos terroristas para mostrar ‘las ventajas de negociar’ se equivocan. Eso no es negociación, es extorsión. El proceso de La Habana convirtió la violencia en mecanismo de negociación. La solapada amenaza de que si no se negocia hay más violencia, es una fórmula que encuba más violencia”.

Por su parte, el senador David Barguil manifestó “total respaldo al presidente Iván Duque. El Estado no se arrodilla frente a quienes siguen delinquiendo y sembrando terror. Que se haga justicia por el cobarde atentado contra nuestros policías”.

El ex presidente de la República Ernesto Samper expresó en un mensaje de Twitter que “los colombianos no queremos que el terrorismo regrese a Colombia, y precisamente por eso hago un llamado para insistir en la búsqueda de caminos no violentos que nos permitan, como lo conseguimos con las Farc, reconciliarnos a todos los hijos de la Patria”.

Desde el gobierno, el consejero presidencial Francisco Barbosa manifestó que “con valentía y respeto al pueblo colombiano, el presidente Iván Duque revoca la resolución que creaba las condiciones para que miembros del ELN estuvieran en Cuba y ordena el levantamiento de la suspensión de sus órdenes de captura. Con la vida y la dignidad de nuestro pueblo no se juega”.

Jairo Estrada, quien fue vocero de las Farc antes de su desmovilización, sostuvo que “no podemos aceptar que se imponga un ciclo de intensificación de la guerra. A pesar de los dolorosos hechos de la Escuela de Policía, el diálogo continúa siendo la ruta. La experiencia del Acuerdo de paz con las Farc así lo enseña. Difícil pero posible”.