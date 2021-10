Las valientes historias de tres mujeres que vencieron el cáncer de mama

“Me hicieron la mastectomía y en estos momentos estoy en controles. Gracias a Dios han salido limpios los exámenes. Estos me los habían hecho cada cuatro meses y preciso esta semana obtuve los últimos resultados y, afortunadamente, todo salió bien”, expresó la mujer.

“Descubrieron que tenía cáncer por unas pepitas que me salieron en el seno, eran muy chiquititas. Yo estaba lactando y la niña tenía seis meses de nacida. Entonces fui al médico, me mandaron una ecografía y el resultado fue un tumor 99% maligno”, expreso Chaparro contando su historia.

Priscila Cano López

“Mi historia fue un poco atípica, porque no experimenté ningún síntoma, sino que me identificaron el cáncer a través de un examen que me hice, la mamografía que mi EPS que en esos días estaba haciendo en una campaña para las mujeres de mi edad”, comenzó contando Cano, mujer sobreviviente al cáncer de mama.

La mujer de 58 años, viuda, madre de dos hijos y abuela de cuatro se realizaba periódicamente su autoexamen, tumor que no pudo identificar con el mismo porque estaba muy escondido, por esta razón fue sometida a un estudio especializado para ser diagnosticada.

Cano contó que empezó a vivir con la enfermedad de la cual tenía muy poco conocimiento, por este y diversos motivos a las mujeres mayores de 40 años se les recomiendan hacer la unamamografía anualmente en vez del autoexamen.

“Salí y me vi con una amiga muy cercana y me desahogué, lloré. En una reunión familiar, dos semanas después fue el momento en el que pude compartir mi situación con mis seres queridos, con mucha serenidad y, a la vez, pedirles que estuvieran ahí conmigo, que me apoyarán”, contó la mujer diagnosticada.

La mujer oriunda de Cúcuta y residente del municipio de Zulia recibió 16 quimioterapias, 37 radioterapias y una mastectomía que la hace ir cada tres meses a controles, actualmente se encuentra en la etapa final de un tratamiento de hormonoterapia de una duración de cinco años.

Karen Lorena Beleño

“Cuando yo recibo el resultado de la biopsia, no lo podía creer, y yo decía que, a mis 35 años, ¿por qué a mí? Pensaba en mis hijos, más que todo, por la edad de ellos todavía ameritaba que tuvieran a su madre al lado y ahí le pedí a Dios, comencé a orarle” expresó Beleño contando su historia.

La mujer de 39 años, barranquillera y residente del Atlántico le diagnosticaron el cáncer aproximadamente hace cuatro años. En este caso, en la familia ya habían antecedes de cáncer y por esta razón la mujer siempre se realizaba exámenes preventivos.

A Beleño le realizaron histerectomía y le retiraron la matriz y los ovarios, aun así destaca la actitud y la perseverancia que deben prevalecer en estos casos.

Todas estas mujeres diagnosticadas fueron tratadas por medio de una estrategia denominada ‘Cuidadores Coosalud’ a quienes se les asignó un cuidador con el fin de proporcionarles acompañamiento, orientación y apoyo.

