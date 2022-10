Le dicen “hombre canguro”, y por las burlas se esconde en bosque de Cali

“Yo hice esta cueva, porque en la ciudad había mucha crítica, me hacían muchas caras, no soporté eso y decidí venir a vivir acá al monte. La gente me miraba feo, en la mayor parte donde yo me desplazaba me hacían caras, yo me aburrí de todo eso y me vine a vivir acá”, explicó el ‘hombre canguro’ a la entrevista.

De acuerdo con el relato de Jerson, su familia se encuentra en la capital vallecaucana; sin embargo, desde que se fue, no saben nada de su paradero y, aparentemente, lo dan como desaparecido.

Cibernautas indican que podría tratarse de un montaje.