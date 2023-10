Leticia Orrego, concejala de Medellín, sufrió atentado tras reunión política

La concejala de Medellín, Leticia Orrego Pérez, fue víctima de un atentado este domingo luego de salir de una reunión política en el Centro de Medellín.

Los hechos se registraron hacia las 2:00 p.m., cuando el vehículo oficial de la corporada se desplazaba por el deprimido de la avenida Oriental y fue impactado por un objeto contundente que por poco revienta uno de sus vidrios laterales. Lea aquí: Presidente Petro llama a investigar a conductor que atropelló a Quintero

Aunque la política salió ilesa, señaló temer por su seguridad y no descartó que el episodio estuviera ligado a su labor de control político en el Concejo de Medellín.

“El domingo madrugué a las 8:00 a.m. al corregimiento de San Antonio de Prado a hacer un recorrido hasta las 12:00 del mediodía. Sin tenerlo previsto, me llamaron y me invitaron a una reunión en el centro y fue así como llegué a una oficina ubicada al frente del Parque Bolívar”, narró Orrego.

Luego de terminar dicho evento, la concejala cuenta que se subió a su vehículo, argumentando estar de afán, y tras varias cuadras de recorrido ingresaron al deprimido de la avenida Oriental, cuando el vehículo recibió un fuerte golpe.