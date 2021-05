Liberalismo pide priorizar la reforma a la Policía en el Congreso

Un llamado a que desde el Congreso de la República el Partido Liberal lidere la reforma al funcionamiento de la Policía Nacional, que es uno de los reclamos de la protesta ciudadana por los abusos que se han cometido de parte de la misma, formuló el jefe de esa colectividad César Gaviria Trujillo.

Su postura se dio durante una reunión de la bancada de senadores y representantes, en donde el exmandatario se pronunció sobre la compleja situación de orden público que se viene registrando en el país desde hace por más de dos semanas.

“Es una tarea que no es menor y que se debe asumir con toda la seriedad, hay que crear una comisión que ofrezca mucha credibilidad para reformar nuestra Policía. No nos podemos dejar llevar a las cosas que han ocurrido en Estados Unidos en donde hay ciudades enteras pidiendo que se acabe la Policía”, expresó Gaviria sobre los cambios que se deben dar en esta institución. Lea aquí: Gobierno no se ha negado a reforma de la Policía: Mininterior

El exmandatario indicó además que “tenemos que reformar la Policía para se comporte haciendo respetar las leyes, corrigiendo los abusos, haciendo cumplir los protocolos, dando a tiempo las órdenes, porque yo veo que no es muy claro que eso se esté haciendo”.