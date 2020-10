“Lo acuso de inepto, renuncie”: Germán Navas a Mindefensa

Más de cuatro horas cumple ya el debate de la moción de censura al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, por parte de los partidos de oposición por considerar que no ha cumplido la orden de la Corte Suprema de pedir perdón por los abusos cometidos por la Policía en las manifestaciones recientes y en las de noviembre del año pasado.

Los congresistas convocantes han coincidido en pedir la renuncia a Trujillo García, no sólo porque incumplió ese fallo, sino porque también ha dejado que el orden público se afecte, en especial por el incremento de las matanzas que han afectado a muchos líderes sociales. El segundo vicepresidente de la Cámara, Germán Navas Talero le dijo al ministro “lo acuso de inepto, renuncie ministro Carlos Holmes Trujillo”.

La representante María José Pizarro, también pidió Trujillo que se aparte del cargo, “usted ha sido incapaz de cumplir su función en la cartera más poderosa del gobierno. Usted no cumple las órdenes judiciales, no ha hecho respetar a la gente, a la ciudadana frente a los abusos brutales por eso si usted no ha renunciado, si le pedimos a nos acompañen en la moción de censura”.

Otro de los peticionarios de la moción, el representante David Racero, manifestó que con Carlos Holmes Trujillo, en el Ministerio de la Defensa no se hizo “trisas el acuerdo de paz, sino también trisas la seguridad, esta moción es en el fondo un debate que se ha estructurado por el clamor popular, en las ciudades y campos ante su incapacidad de brindar seguridad”.

A este hora apenas comienza la intervención ante la plenaria el ministro Carlos Holmes Trujillo.