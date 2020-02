Los altos funcionarios del Gobierno que incomodan al uribismo

Con la posesión de Ángel Custodio Cabrera como el nuevo ministro de Trabajo y la otra semana de Fernando Ruiz como ministro de Salud, está prácticamente cerrado el ciclo de cambios con los cuales el presidente Iván Duque le está dando un nuevo aire a su administración para lograr una coalición más robusta en el Congreso.

Pero como en política no todo es perfecto, Duque debió empezar a enfrentar ahora una serie de críticas que vienen desde las filas de su propio partido, el Centro Democrático, porque se le está dando presencia a nuevos funcionarios que en su pasado reciente se identificaron con la administración de su antecesor, Juan Manuel Santos.

Éste no es un cuestionamiento de ahora, el mismo viene desde agosto de 2018 cuando el presidente asumió rodeado de un grupo de ministros más técnicos que políticos, quienes no representaban de lleno a las distintas tendencias del Centro Democrático.

La voz más persistente en señalar esas críticas ha sido la senadora María Fernanda Cabal, quien hace parte de la llamada línea dura del uribismo. En el 2017 cuando se hizo la selección interna en el Centro Democrático del candidato presidencial, ella apoyó a Óscar Iván Zuluaga, e incluso luego en la campaña presidencial en el 2018 expresó su distanciamiento de Duque.

Cabal junto al senador José Obdulio Gaviria, en diciembre de 2018 hicieron públicas unas críticas que se hacían al interior del uribismo, al cuestionar a las entonces ministras del Interior y Justicia, Nancy Patricia Gutiérrez y Gloria María Borrero, por su fracaso en la agenda legislativa al no haber logrado la aprobación de las reformas política y de justicia.

El jefe del Estado en ese momento decidió responder a los dos congresistas y les recordó que “el único que decide sobre el nombramiento de los ministros es el Presidente de la República y eso es algo que tienen que entender los que quieren empezar a cocinar cambios”.

Pero el distanciamiento con Cabal, o el exministro Fernando Londoño o su contrincante en la precandidatura Rafael Nieto Loiza, todos uribismo ‘purasangre’, siguió creciendo porque cada vez, para ese sector, era claro que el mandatario se fue alejando del ideario uribista con el que fue elegido y mostró cercanía con el santismo o al menos con algunos exfuncionarios que estuvieron en ese gobierno.

“No me siento representada por ejemplo en la elección de su gabinete de personas, que no tenemos ni idea quiénes eran. No me siento representada en que todavía haya cuotas burocráticas de personajes santistas o petristas que tienen que haber salido ya”, sostuvo la senadora.