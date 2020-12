Los datos del Dane: ¿se vacunarán los colombianos contra el COVID?

La encuesta Pulso Social del Dane, realizada en noviembre y publicada este martes, permitió conocer lo que piensan los colombianos de la vacuna contra el coronavirus.

El 55,8 % de los consultados manifestó que sí estaría dispuesto a aplicarse la vacuna en caso de que se encontrara disponible en este momento, frente al 44,2 % que dijo que no lo haría.

Por género, los hombres, con el 60,2 % sí lo harían, mientras que en el caso de las mujeres el indicador es del 53 %, quienes sí estarían dispuestas a vacunarse.

Por regiones

Al revisar el resultado por ciudades y áreas metropolitanas, se encuentra que en Quibdó (Chocó), el porcentaje de personas que sí se aplicarían es el resultado más alto de las ciudades encuestadas, con 72 %, seguido de Santa Marta (71,6 %, Pasto (69,2 %), Tunja (69 %) y Riohacha (68,4 %).

En el caso de Medellín y su área Metropolitana, el 65 % sí se aplicaría la vacuna, frente al 35 que dijo que no.

Las ciudades en las que marcó mayoritariamente el no frente a la posibilidad de aplicarse la vacuna contra el virus son Ibagué, donde el 50,9 % dijo que no lo haría, seguido de Cali, con el 57,4 % de los encuestados, que señaló que no recibiría la vacuna.

Entre las razones para decidir no vacunarse en medio de la emergencia, el 56,2 % de los encuestados aseguró que “cree que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos”, seguido del 19,9 %, que “no cree que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva”.

En este punto hay que mencionar que el país, de acuerdo con el presidente Iván Duque, tiene aseguradas 40 millones de vacunas para ser aplicadas a 20 millones de personas en 2021 (son dos dosis), además de que mantiene negociaciones con laboratorios.

El plan de vacunación

También se debe tener en cuenta que el plan de vacunación empezará en enero con la logística y la aplicación se prevé que iniciará en febrero. Para esto, el país deberá comprar 44 ultracongeladores, pues la vacuna de Pfizer necesita mantenerse a una temperatura de -70ºC.

De igual manera, hay que recordar que el Gobierno aspira aplicar 34.234.649 vacunas en dos fases.

La primera fase tendrá tres etapas, cubrirá a los trabajadores de la salud y personal de apoyo de primera línea y a los adultos mayores de 80 años, una población de 1,6 millones.

La segunda etapa será para la población entre 60 y 79 años y el personal de salud de segunda y tercera línea, equivalentes a 7,1 millones de personas. Y la tercera incluirá a la población entre 16 y 59 años con comorbilidades y los profesores de educación básica y secundaria, que representan 2,9 millones de personas.

En la segunda fase se contemplan dos etapas, la cuarta y quinta de todo el proceso de inmunización. La penúltima etapa cobijará a cuidadores institucionales y población ocupada en situaciones de riesgo, que cubre a 4,9 millones de personas.

Y en la última está la población entre 16 y 59 años sin comorbilidades, grupo que representa 17,4 millones de personas.