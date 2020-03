Los efectos que puede tener el escándalo del ‘Ñeñevirus’ para Duque

Mientras que el país vivió unos días de expectativa por la llegada del coronavirus, el mundo político empezó a contagiarse de los pormenores de un nuevo escándalo, que esta vez involucra al presidente Iván Duque por la presunta financiación que habría recibido para su campaña presidencial de 2018, a través de un hombre que se volvió famoso casi un año después de muerto, José Guillermo Hernández, a quien siempre se le conoció como ‘Ñeñe’. (Lea aquí: Martha Lucía Ramírez niega compra de votos en campaña de Duque)

Aunque del ‘Ñeñe’ Hernández comenzó a hablarse por ser el esposo de la exreina nacional de Belleza María Mónica Urbina asesinado en abril del 2019 en un supuesto atraco por robarle su reloj Rolex, casi un año después, grabaciones que se han revelado en los últimos lo muestran como un personaje supuestamente muy cercano a algunos de los principales líderes políticos del país, incluidos el expresidente Álvaro Uribe, el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, pero en especial el presidente Duque.

Según ha trascendido, al ‘Ñeñe’ se le grabaron más de mil horas, y de acuerdo a los que se ha difundido en varios medios de comunicación, el ganadero fungía como un hombre de altas influencias, que incluso se llamaba a sí mismo como “hermano” del presidente Duque y “muy amigo” del senador Uribe.

Aunque tanto Duque como Uribe han negado esa cercanía (”Tengo un solo hermano y se llama Andrés Duque y tengo una sola hermana que se llama María Paula Duque”, dijo el mandatario), la cuenta de Instagram del ‘Ñeñe’ está llena de fotos sociales con los dos y con otros personajes como Francisco Santos, Elsa Noguera, Alex Char, entre otros. (Lea aquí: Nunca le pedí al Ñeñe Hernández recursos para mi campaña: Duque)

LOS EFECTOS

Más allá de los efectos jurídicos a los que debe dar lugar este escándalo, pues ya la investigación fue puesta en manos de la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, la revelación ya está provocando efectos políticos.

Por un lado, frente a los resultados electorales, el excandidato presidencial Gustavo Petro ha aprovechado el escándalo para reclamar de nuevo su victoria en las pasadas elecciones.

“Mandaron al narcotraficante el Ñeñe Hernández a comprar con sus dineros sucios los votos en La Guajira para Duque. La orden la dio Uribe. ¿Aún dudan que tenemos un presidente que ganó con trampas?”, manifestó el actual senador en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, para el analista Andrés Fandiño, será muy difícil medir que grado de veracidad tiene lo dicho por el ‘Ñeñe’ en las grabaciones, tanto que era amigo íntimo de Duque, como que dio la millonaria suma de mil millones para financiar la campaña presidencial en su momento. No hay que olvidar que es una persona hablando de un tercero, por ende, aunque la grabación sea cierta, no necesariamente lo que él diga es ajustado a la realidad.

“Todos los que están en la política tienen amigos, y dicen que están hablando de uno sin su consentimiento”, sostiene Fandiño.

Postura diferente expresa el analista John Mario González, para quien si bien Hernández se caracterizaba por hablar de más, es sabido que su papá Aristides Hernández tuvo una larga amistad con el expresidente Uribe.

Expresa además el analista que el ‘Ñeñevirus´ debe tener preocupado al gobierno. “Todo indica que hay un potencial daño para el gobierno, un potencial daño para Uribe. En principio es claro que tiene una relación de vieja data con Uribe, y así se vio en Twitter del año pasado cuando lamentó la muerte, pero ahora demuestra que lo desconoce”. (Le puede interesar: Álvaro Uribe sobre Ñeñe Hernández: “Ni lo conocí, ni fui su amigo”)

El escándalo llega en un momento inoportuno para el presidente, pues, en los próximos días, al iniciar el nuevo periodo legislativo, buscaba con unas nuevas caras en el gabinete, establecer una nueva relación con el Congreso. Con las revelaciones, la bancada de Petro, además de la Alianza Verde y el Polo Democrático, buscarán centrar la discusión en estas denuncias a través de debates de control político.

“Esos partidos aprovecharán para cuestionar al gobierno, no sólo al presidente sino a algunos de sus ministros y funcionarios que cada vez aparecen en las grabaciones que salen de las interceptaciones al ‘Ñeñe’ Hernández”, manifiesta el analista Fernando Estrada.

Y agrega: “muy seguramente será en la plenaria del Senado, en donde está Uribe, pero además porque el presidente de la corporación es el liberal Lidio García, quien en su condición de independiente no le incomodará el debate”.

LAS INVESTIGACIONES

La otra arista que puede golpear políticamente al presidente Iván Duque en el llamado ‘Ñeñevirus’ son las investigaciones que ya avanzan en algunos organismo de control. En lo político, el tema ya está en manos de la Comisión de Acusaciones, en donde el representante a la Cámara del petrismo, David Racero, pidió ampliar su denuncia inicial a Duque por la presunta financiación que le hizo Aida Merlano a su campaña. En concreto Racero espera que a Duque se le investigue por los dos casos.

Los responsables de ese proceso son los representantes investigadores Edward Rodríguez, Andrés Calle y Wilmer Leal. Precisamente éste último, quien es miembro de la Alianza Verde, asegura que sus compañeros de investigación por ahora no han mostrado interés para que el proceso inicie. Una primera reunión que se había convoca para este semana no se cumplió por ellos no asistieron.

Otro proceso que también podría recoger al escándalo del ‘Ñeñevirus’ es el que ya tiene investigadores el Consejo Nacional Electoral, pero que inicialmente está para investigar las denuncias que hizo Aida Merlano de millonarias sumas de dinero a la campaña de Duque. El CNE ya designó a los magistrados Jaime Luis Lacouture (Partido Conservador), Virgilio Almanza Ocampo (coalición) y César Abreo Méndez (Partido Liberal), para llevar el proceso. Ellos podrían sumar además éste nuevo escándalo.

La tercer arista la dio la Fiscalía General de la Nación en donde ya avanza una investigación por esa supuesta financiación ilegal que habría hecho Hernández.

El fiscal general Francisco Barbosa se refirió al caso de Hernández y sostuvo que aunque en la administración del fiscal Fabio Espitia se había desestimado la grabación, él determinó que se compulsen copia a las autoridades respectivas para seguir la investigación. Lo que no explicó el recién llegado fiscal es ante quiénes pedirá la apertura de expedientes y bajo qué cargos, toda vez que los llamados a iniciar las pesquisas son los funcionarios del búnker.

Igualmente, la Fiscalía tiene una investigación abierta para evaluar las denuncias hechas por Merlano sobre la compra de votos.