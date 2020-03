Los movimientos del alcalde de Popayán, contagiado con coronavirus

“Expresarles que a mi llegada a Colombia, pasé por el control respectivo en El Dorado, siendo mi prueba negativo por lo cual no fui catalogada como paciente en riesgo para tomar la prueba del coronavirus. A la fecha no presento síntomas. Sin embargo, debido a los resultados dados a conocer por el señor alcalde, todo el gabinete, incluyéndome, nos tomaremos una prueba”, fue el mensaje de la secretaria de la mujer, Diana Carolina Cano Pajoy.

Su anunció aumentó el temor a la enfermedad en Popayán, no solo porque se confirmaron dos nuevos casos en el reporte anunciado este jueves por el Ministerio de Salud, sino porque el mandatario ha tenido una nutrida agenda en las últimas dos semanas, desde que regresó de Marruecos. La agenda incluyó un encuentro con el presidente Iván Duque y con alcaldes de todo el país, y el lanzamiento de la semana de Popayán en Bogotá, en un evento en el Museo Nacional de Bogotá al que asistieron, entre otros, el excandidato presidencial Humberto de la Calle y el escritor Juan Esteban Costaín. Lea aquí: Alcalde de Popayán es uno de los nuevos contagiados de coronavirus

“Llegué del viaje (de Marruecos) a principios de marzo, y en las dos primeras semanas, participé en actividades en Bogotá y Popayán. Tras sentirme mal, me sometí a una prueba, que dio positiva y opté por informar para ser sincero con mis ciudadanos”, relató el mandatario de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, quien confirmó que está contagiado con el coronavirus.

Mientras tanto, un integrante del área de comunicaciones reconoció el riesgo que enfrenta luego de compartir, por un amplio periodo de tiempo, con el mandatario, en eventos relacionados con la Semana Santa en la capital del país, donde participó en actividades de asistencia masiva ante de ser cancelada por la emergencia.

“Cualquier tipo de examen en estos momentos va a salir negativo. Solo hasta los 14 días siguientes se puede evidenciar si hay contagio, tiempo de incubación del virus, me indicaron los médicos que me atendieron. Así las cosas, los contactos que tuvo el alcalde en Bogotá son muy cortos en tiempo, aunque el temor es que otros si sostuvieron un contacto más amplio a su regreso a la ciudad, por eso ahora estoy cuarentena en mi casa”, relató el funcionario, quien pidió mantenerse en el anonimato.

La misma situación enfrenta el gobernador Elías Larrahondo Carabalí, que el lunes pasado sostuvo una reunión de trabajo con López Castrillón, precisamente para acordar las medidas preventivas para esta emergencia.

A raíz del caso del primer mandatario, se suspendieron por completo las actividades dentro del Centro Administrativo Municipal, el cual es sometido a un proceso de desinfección.

Mientras tanto, el equipo de trabajado del mandatario y funcionarios de varias dependencias ya fueron aislados para practicarles las pruebas correspondientes. El equipo de seguridad del mandatario fue aislado para evitar más el contagio y sus integrantes, si es del caso, serán sometidos a las valoraciones.

Mientras tanto, en las calles el miedo es real entre los ciudadanos, quienes salieron a comprar alimentos perecederos en los centros de abasto, galerías y almacenes de cadena. También, a retirar dinero de los cajeros automáticos. Los bancos atienden a puerta cerrada, bajo control policial y con el apoyo de seguridad privada.

“La gente está nerviosa, aun así uno ve a muchos que no portan ni siquiera tapabocas, y cuando se le realizan las recomendaciones, reacciones de forma violenta, no entiendo por qué no contribuyen a superar la emergencia, porque todo estamos en riesgo”, relató un policía, quien integra el dispositivo de seguridad en el Parque Caldas, donde aun se ven concentraciones de ciudadanos.

De ahí que, para enfrentar la emergencia, el gobernador del Cauca decretó el toque de queda desde este 20 de marzo al 20 de abril, todos los días, de 8:00 p.m. a 5:00 a.m. Por eso, actividades relacionadas con la Semana Santa fueron suspendidas y otros eventos en esta región del país.