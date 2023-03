Los nuevos detalles del cuerpo de una menor hallado en bolsa

Debido a que la zona la frecuentan muchas personas a lo largo del día, los investigadores tienen un ‘chicharrón’ entre manos, pues varias vecinas comentaron que “a ese punto viene gente de varias zonas a tirar la basura, por lo que eso pudo haber sido cualquiera”. Le recomendamos: ¡Macabro! Hallan cadáver calcinado cerca de colegio

Pero el rumor acerca de que el cráneo y los huesos son de una menor de 4 años no es tan claro para la Policía. Las propias autoridades dijeron ayer que los restos humanos no son acordes a la fisionomía de una niña. Solo será el Instituto Colombiano de Medicina Legal el que en los próximos días determinará si la versión de la comunidad está o no en lo cierto.