Los pilares de la transformación que busca el Gobierno en la Policía

El ministro de Defensa, Diego Molano, acompañado de los congresistas coautores del proyecto de transformación de la Policía y el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, explicaron esta mañana, los dos proyectos de ley que serán la columna vertebral de la transformación en la Policía Nacional, con los cambios en materia de carrera y disciplina.

Se trata del Proyecto Ley Estatuto de Carrera y Profesionalización y el Proyecto Ley Estatuto Disciplinario Policial, radicados con el propósito de mejorar la calidad del servicio que presta la Policía Nacional de cara a las demandas ciudadanas y al contexto actual del crecimiento de la desaprobación ciudadana de esa Institución. (Lea aquí: Los detalles del proceso de Transformación Integral de la Policía)

Ante la Secretaría General del Senado de la República, el ministro Molano, sostuvo que “con estos dos proyectos le cumplimos a Colombia, gracias al liderazgo del general Vargas, seguimos dando pasos firmes para tener policías, hombres y mujeres, con mayor capacitación y apegados al estricto uso de la fuerza”.

Molano explicó que en estos proyectos se viene trabajando desde hace dos años, por disposición del presidente, “Estamos dándole cumplimiento a una promesa del presidente de la República Iván Duque, para llegar a tener la mejor Policía del mundo. Con estos dos proyectos buscamos garantizar el orden y la convivencia en Colombia”.

El ministro se refirió a que este proyecto, que tiene 214 artículos, será socializado a la ciudadanía por el congreso y vigilado de cerca, para que las personas reconozcan a los policías y se haga una discusión que se denominará como “Hablemos de Policía”, para que todos aporten a los proyectos de ley.

El General Jorge Luis Vargas explicó que los pilares del proyecto están encaminados a que los policías no podrán hacer ninguna clase de ocultamiento de su identificación por lo que no serán vigilados de cerca y el que no se identifique plenamente “será sancionado drásticamente”.

Así mismo, recalcó que no se podrá impedir la grabación de los procedimientos policiales, incurrir en actos de discriminación de ninguna clase, ya que estos hechos han sido denunciados por la ciudadanía en los consejos de seguridad, adicionalmente que los policías tendrán que ser más respetuosos con los ciudadanos y concentrarse en no permitir actos de maltrato animal.