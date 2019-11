Luego de hostigamiento al Inpec, Mindefensa anuncia más pie de fuerza en Cauca

La visita a Popayán del ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, se dio en medio de un ataque con una granada contra una de las escuelas de formación de guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

La situación sucedió alrededor de las 9:35 de la mañana de este lunes, cuando dos delincuentes, en motocicleta, se acercaron hasta la entrada de la escuela, ubicada en el sector de Las Guacas, al norte de Popayán. Una vez en el sitio, y tras retirar el anillo, uno de los sujetos lanzó el artefacto, mientras que el conductor esperaba unos minutos.

“Tras la explosión, los sujetos emprendieron la huida hacia la parte alta del sector, mientras que los aspirantes a prestar servicio militar en esta entidad recibían instrucciones, de ahí que muchos salieran corriendo tras escuchar la detonación, por fortuna, la onda expansiva afectó unas ventanas y a un vehículo particular, el cual estaba parqueado frente a la escuela de formación”, explicaron integrantes de la Policía Metropolitana de Popayán.

Luego, llegaron las patrullas del sector y los funcionarios antiexplosivos de la Sijín, encontrando en el sitio la espoleta correspondiente a una granada IM26, la cual fue usada para adelantar este hostigamiento, a una entidad que no tenía centinelas armados, ni cámaras de seguridad en sus accesos y está ubicada sobre un costado de la vía.

“Vi a unos sujetos que pasaron rápido en una moto para después lanzar algo, pero no determiné qué era exactamente, porque después vino la explosión, la cual me botó al piso, creí que estaba herido, pero luego los compañeros que me ayudaron dijeron que no presentaba lesiones”, relató el funcionario del Inpec que estaba encargado de la entrada ante los investigadores de la Sijín.

Mientras esto sucedía, el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, se reunía con la cúpula de la fuerza pública colombiana y con los comandantes de las unidades militares y policiales de esta zona, también con autoridades administrativas, el cual fue el primer consejo de seguridad en el Cauca; zona donde se adelantan amplios operativos contra las cuatro disidencias de las Farc.

“Desde el Gobierno Nacional trabajamos no solo desde el accionar de la fuerza pública sino a través de un proceso integral, donde lo social es fundamental. Esta reunión nos permite un diálogo que atienda también los requerimientos de las comunidades”, señaló el ministro Trujillo, luego de casi cinco horas de una reunión a puerta cerrada.

De igual forma, anunciaron que se creó el Comando Específico para el Cauca y la Fuerza de despliegue Rápido, Fudra, los cuales en próximos días llegarán al departamento para fortalecer la seguridad en la región.

Además, el ministro indicó que en los próximos días se llevará a cabo una importante reunión en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de hacer seguimiento, junto al Alto Comisionado Miguel Ceballos, frente al desarrollo del Plan Social del Cauca. Hay que recordar que este último visitó, en la mañana del sábado, el corregimiento de Tacueyó, Toribío, como parte de las intervenciones anunciadas por el mismo presidente Iván Duque.

Otro de los anuncios importantes es la puesta en marcha de Casa, que es el Centro de Acción Solidaria Anticriminal, un plan que busca fortalecer la relación de la autoridad con el ciudadano para presentar de manera rápida y de manera eficaz sus denuncias.

En relación con la jornada nacional de movilización, a realizarse el próximo jueves 21 de noviembre, Carlos Holmes Trujillo anunció que se trabaja con los Puestos de Mando Unificado (PMU), coordinando con las diversas entidades, analizando las informaciones y generando acciones tendientes a garantizar la seguridad en el ejercicio democrático de la movilización.

En contraste con lo anterior, Óscar Sánchez, presidente en el Cauca de la Central Única de Trabajadores, CUT, manifestó que hay temor entre las diferentes organizaciones sociales por la postura “displicente del Gobierno Nacional”.

“Mientras nos reunimos con entidades humanitarias nacionales e internacionales para velar por la integridad de las personas que se movilizarán, el Gobierno Nacional anuncia un acuartelamiento de la fuerza pública, qué señal es esa para la gente que desea participar en la actividad del próximo 21, de que no les importa la seguridad de los colombianos”, dijo Óscar Sánchez, al exponer que habrá cuatro puntos de partida en la capital del Cauca de la movilización, la cual pretende instalarse en el parque Caldas, corazón del centro histórico de Popayán.