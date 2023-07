Luis José Rueda, el cardenal más joven del país, habla de su elección

Es muy curioso porque uno habla de la vocación y los muchachos se preguntan ¿cómo es? ¿Es una voz? ¿Es un ángel? ¿Es escarcha que cae? Y no es así, es algo interno que uno no logra describir.

Me he esforzado desde que era seminarista por promover la familia, por ayudar a sanar, a conducir y a orientar la familia para que la decisión de fundarla se haga con responsabilidad porque creo que allí se juega la sociedad y la Iglesia, y es que está en el plan de Dios desde el libro del Génesis. Por lo tanto, mi mensaje es defendamos la familia, construyámosla en fidelidad y en amor, y así Colombia tendrá un buen futuro.

Colprensa se reunió con monseñor Rueda Aparicio en la sede de la Conferencia Episcopal, de la que es presidente desde 2021, para conocer cómo recibió esta designación que —admite— no se la esperaba. De hecho, en repetidas ocasiones le había pedido a Dios que no se diera, pues consideraba que había otros con más formación que él.

¿Ese niño o ese joven alguna vez se imaginó que estaría aquí hoy en día?

Nunca. Me impactaba mucho la vida de Juan XXIII porque la leí antes de ser seminarista y pensaba: “oiga, qué bonito, los papas y los obispos son sencillos”. Luego tuve la suerte de encontrarme con obispos así: monseñor Víctor López; monseñor Leonardo, que es un hombre misionero que todavía vive en la basílica de Chiquinquirá; monseñor Ismael Rueda Sierra y Carlos Germán Meza Ruiz, y me di cuenta que son hombres de carne y hueso.

Debajo de ese revestimiento hay un ser humano, una familia y una historia; eso me fue motivando, pero nunca pensé que Dios iba a tomar esta decisión en favor de mi vida y de la Iglesia.

Precisamente, el 30 de septiembre va a portar un nuevo revestimiento, ese distintivo rojo que identifica a los cardenales. ¿Cómo se imagina ese momento?

Me lo imagino como cuando me entregaron el alba, aquella túnica blanca que recibí como a los 30 días de haber entrado al seminario. Salía por las calles de San Gil en las procesiones de Semana Santa y sentía que todos me miraban, yo decía: “¿qué hago con esto puesto?”. Después, cuando fui a la ordenación presbiteral hay un signo muy bonito que es cuando uno se tiende en el suelo, el obispo lo levanta y ahí sí lo ordena y lo reviste. Como ese momento he tenido tres: cuando fui diácono, presbítero y obispo. Uno dice: “Me tiendo en el suelo, solo soy tierra y soy arcilla en las manos del Creador”.