Luis Mendieta asegura que Piedad Córdoba también interfirió en su secuestro

“Cuando fui rescatado y regresé a la libertad, mi familia me contó que Piedad Córdoba les había dicho que sería el último en salir si era que salía. Me estaba condenando a muerte y en cada reunión aumentaba el sufrimiento de mi familia al asesinar la esperanza de salir vivo algún día. Piedad Córdoba fue una traficante del dolor del sufrimiento de los secuestrados y de sus familias”, expresó Mendieta.

“Aquí hay un cuadro, hay testimonios, material probatorio, testigos, esto ya no es presunto, en cualquier otro país del mundo esto inmediatamente implicaría un arresto y no vemos que la justicia opere, esto para nosotros es muy doloroso. No sé que más acción puedo tomar adicional a la que es estar pidiendo justicia, si el clamor de las víctimas no tiene un efecto legal no veo que más podamos decir”, afirmó la candidata presidencial.

Aunque en la presentación de la investigación presentada por Noticias Caracol se presentó la abogada de la excongresista debido a que la candidata no quiso dar sus declaraciones respecto a las acusaciones, por medio de sus redes sociales Córdoba aseguró que exigía que le dieran el mismo espacio para defenderse.

“Respecto al calumnioso informe publicado hoy en Noticias Caracol exijo derecho a réplica en el mismo horario y durante la misma duración. Basta de persecución política”, afirmó Córdoba en su cuenta de Twitter.