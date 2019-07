Macaco busca entrar en la JEP

Aportar a la verdad como una forma de reparación a las víctimas del conflicto armado, es la premisa con la que el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, más conocido como “Macaco” en los años de guerra, estaría pidiendo pista en la Justicia Especial para la Paz.

En un comunicado emitido ayer por Jiménez, quien comandó el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, entre los años 2000 y 2006, el exparamilitar indicó que quiere trabajar por la verdad plena, la reconciliación y la paz estable y duradera.

“En el pasado causé mucho dolor y sufrimiento a las víctimas. Soy consciente de que no me alcanzará la vida para solicitar de ellas que me concedan el perdón y darles las explicaciones necesarias para aliviar su sufrimiento”, asevera Jiménez en la misiva.

Henry Rodríguez, abogado de “Macaco”, indicó a este diario que si bien la JEP no contempla la posibilidad de que los exparamilitares brinden su versión, pues solo pueden acudir a esta Justicia Transicional quienes suscribieron el Acuerdo de Paz en La Habana, agentes del estado y terceros vinculados al conflicto, sería un buen escenario para conocer la otra cara de la moneda en el conflicto.

“Nosotros creemos que debe abrírsele un espacio jurídico a estos señores de las extintas AUC para que cuenten su participación, porque al fin de cuentas hicieron parte de ese mismo conflicto armado con la guerrilla, y fueron sus enemigos de guerra”, indicó el abogado Rodríguez.

¿QUÉ PUEDE OFRECER?

Para que Colombia consiga una verdad plena, deberá incluir a los exintegrantes de las Autodefensas, cuyos relatos servirán como complemento a lo expresado por excombatientes de Farc y los militares ante la JEP, y de esta manera satisfacer el clamor de las víctimas en términos de reparación y no repetición.

Esta es la posición de Orián Jiménez Meneses, doctor en Historia y profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Para el docente, lo que Carlos Mario Jiménez Naranjo puede ofrecer a la JEP “es la información sobre su participación como promotor y financiador de grupos de Autodefensa durante varios años, una verdad que la sociedad colombiana requiere para evitar que esto suceda en el futuro y como garantía de no repetición. Ese ha sido un clamor de las víctimas y ajuste que necesita la JEP”.

Para las víctimas, que “Macaco”, uno de los jefes del bloque más grande de las extintas AUC, que contó con nueve frentes en ocho departamentos y con cerca de 8.000 hombres según lo establecido por Justicia y Paz, comparezca ante la JEP sería la mejor opción para conocer lo que pasó con sus seres queridos.

“Sería una muy buena opción para que cuente que pasó con toda la gente que por la extradición no mencionó en las versiones. Si él entra, muchas familias, no solo antioqueñas sino del país, podrán saber dónde quedaron sus seres queridos”, expresó Amparo Mejía, representante de las Madres de la Candelaria- Línea Fundadora.

Por años, esta asociación de mujeres víctimas de los grupos armados, en especial de los paramilitares, reclamaron una verdad que no conocieron en Justicia y Paz y que podrían conocer en la JEP.

“Macaco” llegó al país deportado de EE. UU. el pasado viernes tras pagar una condena de 11 años acusado de narcotráfico. Fue extraditado en el 2008. Fue expulsado de Justicia y Paz en el 2014 acusado de seguir delinquiendo tras dejar las armas en el 2006.