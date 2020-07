Magistrada Linares defendió autonomía e independencia de la JEP

La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrada Patricia Linares, hizo una defensa clara de la autonomía e independencia de los jueces que prestan su servicio a la justicia transicional.

“Cualquier Estado democrático y de derecho se soporta en la división de poderes y esa división de poderes implica el pleno respeto a la autonomía e independencia de quienes hacen parte de cada poder”, resaltó Linares.

La magistrada resaltó que los jueces de la JEP hacen parte del poder judicial como alta Corte y en esa medida se les debe el respeto debido a la autonomía e independencia que se debe tener para tomar decisiones que correspondan, supeditadas a la Constitución y la la Ley.

“Vulnerar esa autonomía, vulnerar esa independencia, es vulnerar el Estado democrático de derecho, es vulnerar el Estado social de derecho del que hacemos parte”, dijo la presidenta de la JEP, al tiempo que aprovechó para reiterar que entiende las expectativas y reclamos de distintos sectores de la sociedad

“Avanzamos de manera célere pero siempre respetando esos principios que se le imponen no solo a cualquier juez transicional, sino a cualquier juez del mundo. No podemos olvidar que estamos en el ámbito judicial del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y que las ritualidades propias del debido proceso son ritualidades necesarias que en democracia se respetan”.