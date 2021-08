Malas condiciones de alimentación en las cárceles, un problema latente

El ministro de esa cartera, Wilson Ruiz, aseguró que recibió “denuncias sobre presuntos actos de corrupción en contratos para la alimentación de las personas privadas de la libertad, de acuerdo con esas denuncias, algunos contratistas de la Uspec, les estarían exigiendo dinero para la renovación de los contratos y con amenazas de declararles el incumplimiento o no pagarles oportunamente las cuentas que se les presenten, si no acceden a sus pretensiones”.

“Sencillamente nos dio miedo seguir con la huelga, porque ‘las plumas blancas’ del Inpec y de la Cárcel llegaron acá a decirnos que al que siguiera con esa idea y no comiera, se lo llevaban a La Tramacúa (un Establecimiento Penitenciario ubicado en Valledupar), entonces la huelga no duró ni siquiera las 12 horas”, contó el interno a este medio.

Tras esta denuncia, la Procuraduría General, la Contraloría y la Fiscalía ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para determinar la veracidad de estos hechos y si se encuentran méritos, se apliquen las sanciones correspondientes.

En el marco de las investigaciones, según contó la Uspec a Colprensa, realizaron las medidas correspondientes para atender la denuncia, que según explicaron, se realizaron de carácter anónimo.

“El director General de la Uspec, Andrés Díaz Hernández, en acompañamiento de la Contraloría, a través del Delegado para el sector justicia, Sebastián Montoya, se reunió con los operadores que prestan el servicio de alimentación a la población privada de la libertad en todo el territorio nacional. Ellos rechazaron el escrito anónimo y manifestaron que desde la Uspec no han sentido ninguna presión en el ejercicio de su contrato”, aseguró la entidad.

En dicha reunión, según conoció este medio, los operadores que prestan el servicio de alimentación aprovecharon para emitir a la institución sus inconformidades por retrasos en el pago de los servicios, que completan en algunos casos más de un mes. Allí las autoridades realizaron compromisos para normalizar el pago a los operadores.

¿CUÁL ES LA CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN?

Rubén, un privado de la libertad que completa 14 años en La Picota, aseguró a Colprensa que las condiciones de la alimentación que les brindan a los reclusos de ese penal son, por decir lo menos, “pésimas” y que a pesar de que ellos han alertado de la situación a los entes de control que los visitan, la calidad sigue sin mejorar.

“Desde el martes nos avisaron que había huelga de hambre por esa situación y aunque no se llevó a cabo seguimos pidiendo lo mismo, que se mejore... Realmente la comida de nosotros es una porquería, lo que queríamos es que la arreglaran, que nos escuchen porque siempre nos dicen que en un mes van a poner a funcionar el rancho que hace falta, pero lleva más de un año así y las condiciones no mejoran”, dijo el recluso.

El interno se refiere a un rancho que no funciona hace más de un año en los edificios antiguos de esa penitenciario. “La comida la traen desde otro lado. No llegan los alimentos a tiempo, la alimentación es terrible. Uno se come eso por el hambre, porque no hay más, pero realmente el sistema de alimentación es pésimo y la situación precaria”, indicó.

El interno de mediana seguridad, padre de dos hijas de 21y 16 años, quien está próximo a completar su condena por homicidio, asegura que “nosotros sabemos que estamos acá porque cometimos un error, que tenemos que pagar por eso, pero los derechos no están presos y se deben garantizar. Es que las condiciones son infrahumanas, la comida llega pisada por ratas... Yo trabajé en el rancho y en ese momento el área de ensaladas estaban los nidos de ratas, los productos son asquerosos, no tiene nada de higiénico, no es humano que nos hagan comer eso y no es un tema nuevo, desde hace muchos años la comida es precaria y nadie hace nada”.