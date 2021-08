Mancuso: “La UP no fue exterminada por las AUC, su victimario fue el estado”

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y el exjefe de las FARC, Rodrigo Londoño revelaron este miércoles, en un encuentro en la Comisión de la Verdad, detalles sobre la financiación de los grupos armados a los que pertenecieron, su rol en la política y la razón de sus ataques a la población civil entre otros temas.

JEP buscará establecer si en el cementerio central de Neiva hay desaparecidos

“Ahora nos preguntamos ¿Fueron necesarias tantas víctimas? La guerra no tiene lógica y en su momento no nos dejó pensar en el daño que estábamos haciendo y se dieron situaciones de las que no nos podemos sentir orgullosos”, dijo Rodrigo Londoño durante su contribución.

Salvatore Mancuso, por su parte, habló sobre las víctimas: “Pienso sobre todas las cosas que hice o provoqué, en tanta gente inocente que murió, en tantas familias que lo perdieron todo por culpa de nosotros. También pienso mucho en la hora en que me metí en todo esto, en la gente y las situaciones que me arrastraron a participar del conflicto”,

Esta contribución fue solicitada por los dos desmovilizados, quienes se comprometieron el pasado 18 de marzo a contar la realidad de los hechos que sucedieron en el marco del conflicto armado. Londoño y Mancuso participaron de manera virtual, este último desde la cárcel donde está recluido, en Estados Unidos.

De manera presencial estuvieron el padre Francisco de Roux, presidente de la comisión, un grupo de 18 víctimas y algunos comisionados.

“Ustedes un día tomaron el camino de las armas convencidos de que eso era lo mejor que podían hacer por el país y han reconocido los errores y no solamente los errores, sino también los hechos que con decisiones libres tomaron y que se convirtieron en crímenes de guerra y de lesa humanidad y hoy en día ustedes mismos son hombres que se le están jugando todo por la paz, incluso a enormes riesgos con el asesinato de muchos de sus compañeros”, dijo el presidente de la Comisión Francisco de Roux, quien además les pidió contar toda la verdad.

Como conclusión, Salvatore Mancuso, pidió perdón a las víctimas. “Yo solo puedo pensar en estas celdas norteamericanas, que aquí no llega la justicia restaurativa, aquí no puedo sentarme al lado de tantas mamás, aquí en medio de tantos grilletes no puedo convivir con las comunidades del Urabá”.

Por esa razón agregó que decidió radicar un oficio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), solicitando su comparecencia como testigo en el caso 03, es decir el de los falsos positivos.