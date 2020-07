Mantienen sanción contra exfuncionaria de Fiscalía que mintió para tener crédito

A su juicio, la entidad que emitió el fallo sancionatorio no demostró cuáles eran las funciones de su cargo, lo que impediría concluir que se sirvió de él y de manera abusiva para elaborar falsamente la nómina.

El Consejo de Estado señaló que si bien la emisión de los desprendibles de nómina no eran de su resorte, eso no le impidió suministrar información falsa en la solicitud del crédito ya allegar como soporte documentos falsos. Además, sostuvo que era irrelevante si se acreditaba o no el cargo que ocupaba la exfuncionaria, pues la dependencia que se encargó de la actuación disciplinaria y de emitir el fallo de primera instancia, la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario de la Fiscalía, tiene competencia frente a cualquier persona que, como la procesada, fuera empleada pública de esta entidad.

La corporación sostuvo que si bien la funcionaria comisionada para el recaudo de pruebas tardó más tiempo de los 10 días señalados en la comisión, ninguno de estos elementos dejó de observar las reglas del debido proceso. Por esta razón, dice el fallo, esta circunstancia no afectó la competencia de la autoridad responsable del proceso disciplinario, que solo fenece cuando el respectivo caso haya prescrito.