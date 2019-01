Marcela González, pareja de Gustavo Rugeles, lo defiende tras denunciarlo por violencia

Marcela González, actual pareja de Gustavo Rugeles, director de la revista digital El Expediente, se refirió este miércoles a los hechos por los que interpuso una denuncia en la Fiscalía por violencia intrafamiliar en su contra y sorprendió al país, defendiéndolo y afirmando “que no es una mala persona”.

Hace un año, la joven mujer ya había denunciado agresiones de parte del periodista, pero por decisión propia desestimó el proceso judicial y aseguró que intentaría resolver la situación con terapias de pareja.

(Lea:Gustavo Rugeles será acusado formalmente por violencia intrafamiliar)

Esta miércoles concedió una entrevista desde el apartamento que comparte con Rugeles a la emisora Blu Radio y aseguró que la denuncia fue “un llamado de atención de amor”.

“Sé que él no es una mala persona, a pesar de lo que cree mucha gente. De pronto es alguien que no expresa frecuentemente sus sentimientos, pero tiene cosas muy buenas para ofrecer a los que lo rodean”, aseguró González cuando se le preguntó por qué continuaba viviendo con él.

Afirmó que luego de la denuncia pasada, ella vio cambios significativos.

“Vi cambios en su actitud, en sus hábitos. Prácticamente no toma, dejó el cigarrillo y esas son cosas que yo valoro mucho”, explica. “Juntos hemos avanzado mucho, es parte de un proceso”, acotó.

“Yo creo en él, siempre lo he hecho y sé que él puede cambiar”, dijo.

Cuando Néstor Morales, director del programa ‘Mañanas Blu’, la cuestionó sobre la segunda denuncia que hizo a las autoridades por un ataque de celos de Rugeles, ella se rehusó a hablar y afirmó que “el hecho hace parte de otro escenario”.

“He recibido muchas llamadas de gente diciéndome que lo meta a la cárcel, que es un ser humano miserable. Y yo digo, ¿cuánto odio?”, afirmando que más que protegerla, todo se trata de una campaña para perjudicar a su pareja.

En el testimonio, Marcela había dicho: “me coge y me da puños en las piernas causándome lesiones. Me hala del cabello, arrancándome una parte de él. Me decía que yo era una maldita perra, zorra. Yo le dije que se calmara y empieza a tirar las cosas al suelo, y me tira un zapato en la cara lesionándome el ojo izquierdo”.

Al respecto González dijo que mantendrá la reserva de sus determinaciones y que se resolverán en el escenario judicial o legal.

“Creo que también es válido hablar sobre el proceso que hemos tenido y que también hay cosas buenas que es el momento de resaltar. Hay que ser justos en la vida y yo me caracterizo por eso”, dijo.

Y agregó: “no justifico absolutamente nada, pero que es el momento para decir que ha tenido sus cambios y ha tenido voluntad y para mí eso vale mucho”.

(Lea también:Tras presunta agresión, Gustavo Rugeles y su novia se pasean por Cartagena)

“No creo que sea una persona peligrosa”

“No sigo con él por estúpida, como muchos dijeron. Lo hago porque (...) sé cuando una persona lo quiere a uno y tiene la voluntad de cambiar”. Y sobre las agresiones físicas dijo que “hay situaciones que se le salen a uno de las manos. A veces se le suelta a uno una mala palabra, un insulto”, dijo cuando le preguntaron sobre el futuro de la relación.

“No he dicho que me retracto de nada, solamente estoy contando lo que pienso”, agregó. Y dijo: “¿De qué me sirve que se lo lleven a la cárcel? Justicia es mirar cada caso a profundidad”.

“No creo que sea una persona peligrosa. Es una persona que tiene sus malos días, su carácter y yo él mío, por eso chocamos. Como cualquier pareja”, afirmó.

Durante la entrevista, Marcela González no reconoció las agresiones por las que denunció a Rugeles en dos ocasiones.