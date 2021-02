Más acercamiento para una coalición de Centro

Este jueves el movimiento de Sergio Fajardo, Compromiso Ciudadano, se reúne con la llamada Coalición de la Esperanza, con miras a definir el mecanismo que permitirá elegir el nombre que competirá en las elecciones del próximo 2022. Por ahora la coalición está integrada por Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo y un fragmento del Partido Verde.

El movimiento Compromiso Ciudadano asegura que el punto de partida será el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, que sería la máxima sobre la cual iniciar el diálogo.

El encuentro, según publicó Sergio Fajardo en su cuenta de Twitter, se llevará a cabo este jueves en torno a “un conjunto de principios para fundamentar la actividad política. Acuerdo ético para una política ética”.

El memorial de Compromiso Ciudadano se basa en nueve principios básicos: respeto a la vida; no violencia; superación de desigualdades; no todo vale; la política para el bien común; cuidado de los bienes públicos; conservación de la diversidad; los recursos públicos son sagrados; integridad para gobernar y planificar para no improvisar.

Llama la atención que en el punto de superación de desigualdades el partido puntualiza que “especial énfasis hacemos en buscar superar las profundas desigualdades que tiene la sociedad colombiana. Entre ellas la igualdad de derechos con las mujeres, las relaciones igualitarias entre los géneros, la igualdad entre habitantes del campo y de las ciudades, y entre grupos y sectores. Esta es una dimensión esencial de la construcción de cualquier democracia profunda”.

En otra parte del comunicado el partido indica que “cuando se ejerce la política y se asumen funciones públicas con profundo sentido ético, no es aceptable utilizar cualquier medio. Medios y fines están estrechamente ligados, unos y otros deben guardar coherencia y ser consistentes en el tiempo. Rechazamos el uso de la mentira, el engaño o la demagogia para conseguir votos, apoyos, mejorar la imagen o gestionar lo público, ya que es una manera de traicionar los ideales que nos convocan a trabajar juntos”.

Así mismo, indica que “la transparencia de cualquier acción pública es un valor central del ejercicio del poder público. Producir la mejor información, hacerla visible, rendir cuentas, facilitar el acceso a toda la información pública y responder siempre por lo que se ofrece, se ha hecho, cómo se ha hecho y qué se ha conseguido, es un deber nuestro y un derecho ineludible de la ciudadanía. Si a un ejercicio transparente y accesible, se suma la coherencia y la consistencia con el marco de los principios adoptados, se crea un ambiente que fortalece la confianza y la legitimidad de la ciudadanía en sus instituciones”.

La coalición comenzó acercamientos el pasado 05 de febrero cuando todos los interesados publicaron en sus cuentas el mismo mensaje de Twitter: “Hoy tuvimos nueva reunión en el propósito de construir amplia convergencia para la necesaria transformación de Colombia. Avanzamos en discusión de principios ideológicos que nos unen y seguiremos trabajando las próximas semanas”.

Se conoce que la coalición ya tiene algunos principios, el primero de ellos es que al parecer el excandidato presidencial, Gustavo Petro, no tendría cabida y el segundo es que quien resulte ungido será producto de una consulta popular o una elección interna.

Así mismo, los participantes tienen claro que el punto fundamental para hacer parte de la coaliciónes la de proteger los acuerdos de Paz logrados entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.