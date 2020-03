Más de 120 mil carros salieron de Bogotá previo al aislamiento

Al entregar un balance previo de las nueve primeras horas del simulacro de aislamiento, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, destacó el cumplimiento del mismo por parte de los ciudadanos a la medida que se extenderá hasta las cero horas del martes 23 de marzo.

López explicó que ya se logró que el 85% de la flota de transporte del Transmilenio y los buses del SITP no esté circulando. Dijo que que sigue operando solo una parte que está ayudando al traslado de las personas que están autorizadas a circular, según se indicó en las excepciones del decreto. Lea aquí: Bogotá y 4 departamentos cumplen ya el aislamiento preventivo

“Vamos muy bien, los bogotanos han cumplido con el simulacro, tenemos que aprender a hacer una cuarentena, la cual pronto tendremos que hacerla todos”, manifestó la mandataria de la ciudad.

López, sin embargo, lamentó que horas previa a la media noche fueron poco más de 120 mil los carros los que salieron de la ciudad, lo cual en su concepto no debió suceder porque este simulacro no se debe entender como un paseo de fin de semana sino como un aislamiento preventivo. En tal sentido, dijo que los peajes de ingreso a la ciudad están cerrados hasta las cero horas del martes, por lo que no está autorizado para entrar a la ciudad ningún carro que no esté dentro de las excepciones.