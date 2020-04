Más de 900 municipios podrían pasar a ser corregimientos

“Los entes territoriales van a bajar estruendosamente los ingresos corrientes de libre destinación, como son la sobretasa a la gasolina, el predial unificado, el de industria y comercio y otros impuestos van a bajar. Esto significa que vamos a tener a los municipios de Colombia bajando de categoría, hoy hay 965 en categoría sexta y van a perderla muchos de ellos y pasarán a Ley 500 y les administrarán los recursos. El problema es que no hay caja y al no tener caja los municipios no tendrán como pagar el funcionamiento”, señaló el senador Suárez.

“No hay categoría séptima ¿pasarían entonces a ser corregimientos?”, le preguntó el senador al Departamento Nacional de Planeación, al que le corresponde desde el gobierno atender esta crisis de los entes territoriales.

Suárez, de la misma forma considera que en los casos de municipios de categoría 1 y 2, que tienen contralorías y personerías, al bajarles sus ingresos tendrán que ajustar sus nóminas, “al hacer eso tendrán el inconveniente que estarán abocados a demandas laborales y les golpeará duro. Si no hay para inversión de obras, muchos menos tendrán para pagar demandas”.

El congresista asegura que será el DNP el que debe darle esa estabilidad a los municipios, para lo cual le solicitó se pronuncie prontamente.