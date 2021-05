Más dudas que respuestas en los delitos presentados en el marco del paro

Para poner solo un ejemplo, Colprensa conoció el caso de un hombre de la tercera edad identificado como Evelio de Jesús Flórez, quien estaba en su casa en Pereira, Risaralda, cuando en el marco de las confrontaciones entre el Esmad y civiles, un gas lacrimógeno fue disparado y cayó en su vivienda. Por la situación de orden público, sus familiares tristemente no pudieron trasladarlo a un hospital y el hombre falleció. En este caso, ¿quién responde por su muerte?

Bajo esta misma línea, la Fiscalía no ha aclarado si las 17 muertes en mención, relacionadas directamente con la protesta, son homicidios o hechos accidentales, por lo cual son muchas las dudas que se presentan.

Lo anterior se ve reflejado, en primer lugar, en las muertes que se han presentado en el marco de la protesta, pues mientras organizaciones como Indepaz y la ONG Temblores reportan 54 fallecidos en el marco del paro, la Fiscalía dice que solo hay 43. Sin embargo, el ente acusador aclara que sólo 17 de estas muertes tienen relación directa con las manifestaciones, porque las otras siete están en proceso de verificación y 19 más no guardan vínculo con las manifestaciones.

Para completar la compleja situación, las cifras en relación a los delitos no han logrado tener un consolidado único en el país, pues existen diferentes versiones en los reportes de las entidades estatales y las organizaciones de derechos humanos, además que hay denuncias sobre la no celeridad en los procesos y la falta de claridad en las investigaciones.

Estos hechos han despertado la preocupación de organismos nacionales e internacionales que han alertado sobre esta grave situación en el país e incluso han solicitado la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que se pronuncie al respecto. No obstante, esta visita ha tenido versiones encontradas desde el Gobierno y aún no se lleva a cabo.

“Si en Colombia no se puede marchar pacíficamente, ¿entonces cómo se debe protestar?”, fue la respuesta que le dio a Colprensa Marly Yurany Puentes, hermana de Brayan Fernando Niño, uno de los fallecidos que ha dejado el Paro Nacional, tras preguntarle qué le pide a la justicia por la pérdida de su familiar.

En Cali, el 30 de abril, falleció un joven identificado como Heinar Alexander Lasso Charra. Los hechos, según el reporte que reposa en la Fiscalía, ocurrieron en el sector del Diamante, no obstante, por la situación que se vivía en ese momento, los peritos judiciales sólo pudieron tener acceso a la escena del crimen hasta el día siguiente. Entonces, ¿cómo se garantiza la calidad de esa investigación?

En relación a los procesos judiciales, tampoco son muchos los avances, solo hay cuatro uniformados capturados, mientras que por la muerte de un capitán de la policía se han capturado a tres personas. Es decir, de 17 muertes confirmadas por parte de la Fiscalía en relación a las protestas, solo se ha avanzado en 4.

En relación a los desaparecidos, las cifras oficiales y las de organizaciones defensoras de los derechos humanos tampoco coinciden. En la Fiscalía solo se reporta una denuncia formal, en Zaragoza, Antioquia, por desaparición, pero aún hay 129 personas que no han sido localizadas, según el ente acusador. No obstante, para Indepaz, 346 personas han sido reportadas como desaparecidas directamente a esa entidad.

El pasado 14 de mayo el vicedefensor del pueblo, Luis Andrés Fajardo, le dijo a este medio que no es posible hablar de casos de desaparición, porque lo que se activó fue un mecanismo preventivo para buscar personas sin ubicar. No obstante, estas personas aún no aparecen.

En relación con lo anterior, la directora General de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), Luz Marina Monzón Cifuentes, hizo un llamado a no utilizar eufemismos en relación a la desaparición de personas, como por ejemplo la expresión ‘persona no localizada’, pues para ella, “al negar que hay una desaparición, no se activan los mecanismos de búsqueda existentes a nivel nacional e internacional que garanticen la protección de las personas contra este flagelo”.

En medio de la confusión que han representado estos casos, Colprensa presenta algunos testimonios de víctimas de diferentes delitos en el marco de las protestas. ¿En qué van esos casos?

Brayan Fernando Niño Araque tenía 24 años, era técnico de contabilidad, papá de un niño de 2 años y trabajaba como auxiliar de bodega. Su sueño era casarse y la adoración de su vida eran su mamá y su bebé.

El pasado primero de mayo, cuando se encontraba protestando de manera pacífica en el municipio de Madrid, Cundinamarca, fue alcanzado por un disparo en el tórax, por lo que falleció en un centro asistencial a causa de sus heridas. Por este caso, la Justicia Penal Militar confirmó la captura del mayor de la Policía, Carlos Javier Arenas Niño.

No obstante, ahora lo único que busca su familia es celeridad en la investigación y que el capitán capturado pague en la justicia ordinaria por su muerte. La hermana de la víctima, Marly Puentes, reconstruyó los hechos y aseguró que este fue un ataque directo y sin justificación contra el joven.

“Esa noche había unas 300 personas reunidas pacíficamente. Mi hermano me llamó, me dijo que iba a salir a protestar con sus amigos y nunca me imaginé que esa sería la última vez que lo iba a escuchar... A las 8:30 de la noche, los muchachos de la ‘Primera Línea’ dijeron que el Esmad venía y salieron corriendo. Ingresó una tanqueta, entonces los chicos se dispersaron, la tanqueta pasó en frente de mi hermano a unos 20 kilómetros por hora y cuando él se devolvió fue que sonó el impacto”, contó Marly.

Cuando los amigos de Brayan fueron a auxiliarlo, el joven tenía un impacto en el abdomen y otro más en su ojo derecho, por lo que lo llevaron en una moto a un centro asistencial. No obstante, él falleció a los 10 minutos por la gravedad de sus heridas. Sobre este caso, se tienen dudas sobre el manejo que se le dio a la escena del crimen, pues según relata la hermana de la víctima, incluso una empresa de limpieza llegó al sitio a barrer antes de que llegaran los peritos judiciales.

“Después de que le dispararon a mi hermano, todos trataron de auxiliarlo, pero el Esmad no paraba de echar gases, seguían y seguían disparando, entonces a él se lo llevaron en una moto. Luego, hasta ese sitio, llegó una empresa de aseo, empezaron a barrer la escena y me tocó a mí misma, junto a los jóvenes de las organizaciones de derechos humanos, recoger la evidencia para entregarla a la Fiscalía, porque el CTI no llegó sino hasta el otro día, a las 10:00 de la mañana”, dijo la hermana de la víctima.

Tras recoger restos de bala de goma, videos aficionados, testimonios y lo que queda de los gases lacrimógenos, se determinó que el ataque por parte de la policía a Brayan se hizo de manera directa.

“A mí no me deja de impactar que sea un Mayor de la Policía el autor de esto y ahora lo único que pido es que él responda ante la ley como una persona normal, como lo haría un civil y que el caso no quede en la Justicia Penal Militar, porque allá le darán privilegios. Lo que queremos como víctimas es que el pague cárcel... Mi pregunta a la justicia es, si en Colombia no se puede marchar pacíficamente, ¿entonces cómo se debe protestar”, dijo la hermana de Brayan a este medio.