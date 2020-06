“Me siento ‘aculillado con justicia’”: Santiago Rivas

‘Puntos Capitales’ representa el primer contacto de Santiago con el género informativo, pues hasta ahora había estado al frente de proyectos más culturales y de entretenimiento, pero siempre con un tono crítico y analítico que se ha convertido en su sello característico, el cual también estará presente en esta nueva faceta con Capital, aunque con un tratamiento más formal.

EL NUEVO RETO

- ¿Cómo se siente con este nuevo reto?

Feliz, primero porque es precisamente esa esencia crítica por la que termino haciendo parte de Puntos Capitales, obviamente siguiendo unos estilos del oficio periodístico, pero con la libertad de aportar con ciertas ideas que le dan a la gente más herramientas para entender el entorno noticioso. Es clave decir que en el programa mi posición no es lo importante, sino el tratar de profundizar, a partir de preguntas, las noticias sobre las que vamos a hablar. Análisis en profundidad.

- ¿Cómo será el trabajo con el equipo de Noticias Capital?

Totalmente coordinado, recuerda que las tres noticias en las que profundizaremos cada día se elegirán del contenido de la emisión del medio día. La directora de ese espacio, Adriana López y el equipo serán un gran soporte, incluso los periodistas que hagan las notas seleccionadas, nos acompañarán en el análisis de las mismas con los invitados que tengamos. También nos apoyaremos en el grupo de diez corresponsales con el que cuenta Noticias Capital en diferentes localidades de Bogotá.

- Puntos Capitales marca su regreso a la televisión, ¿cómo se siente?

Me siento ‘aculillado con justicia’, siento una gran expectativa, obviamente con ganas de empezar pero observante a todo lo que pueda fallar. Estoy enfocando como suelo enfocar todo en mi vida y dando mi mejor esfuerzo, aportando con mi forma de hacer las cosas, para que esa confianza que el Canal puso en mí no sea en vano.

- Este ha sido un año bastante particular por cuenta del Coronavirus ¿qué tanto ha trastocado su vida?

Totalmente y desde todo lado. En lo profesional los proyectos se retrasaron un poco para iniciar pero estaba tranquilo, porque tuve el grandísimo privilegio de recibir la pandemia con una especie de licencia de paternidad ampliada, con sus altas y sus bajas. La llegada de nuestra hija me ha permitido tener perspectiva. Mucha gente no sabe qué hacer sin el mundo de afuera, lo que para nosotros cobró una importancia menor gracias a que estábamos ocupados y seguimos ocupados en empezar esta crianza. Es un lujo sentir esos niveles de amor, no puedo estar más agradecido.

- ¿O sea que ahora todo en su vida tiene un tono Violeta?

Definitivamente y me encanta. Lo más difícil ha sido acostumbrarme a concentrar la atención exclusivamente en una sola cosa durante mucho tiempo. Estaba acostumbrado a hacer varias vainas a la vez, hoy la prioridad es Violeta y todavía estoy tratando de aprender a medir qué alcanzo y qué no alcanzo a hacer a partir de sus necesidades. Vivi y yo estamos en un aprendizaje bravo, sobre todo porque ella ya terminó su licencia de maternidad y yo ya no seré un papá de tiempo completo. Estoy aprendiendo a conciliar mi vida profesional con la personal, la de papá de Violeta con la de director y conductor de Puntos Capitales.