Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, renuncia al Gobierno

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien en los últimos días venía liderando los diálogos con el Comité Nacional del Paro, dejará el Gobierno a partir del próximo martes, 25 de mayo.

Ceballos, en una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, aseguró que la decisión no se da por la situación actual del país, sino que había tomado la determinación de renunciar desde el mes de diciembre, “Yo le comenté al presidente de la República que iba a dejar el Gobierno desde diciembre del año pasado, concretamente el 22 de diciembre, y le reiteré esa voluntad el día 3 de mayo de este año, fecha en la cual formalicé esa decisión de irme a partir del 26 de mayo, mencionándole al Presidente oficialmente que mi último día en Palacio sería el 25 de mayo”, dijo el funcionario a la periodista.

La periodista de El Tiempo le preguntó a Ceballos, por qué aceptó manejar las conversaciones con la Mesa de Diálogo del Paro Nacional, si en últimas sabía que se iba a ir, a lo cual el comisionado contestó que, “Pienso que es una responsabilidad de todo funcionario público trabajar hasta el último de sus días en el Gobierno, y por eso mi responsabilidad era apoyar al Presidente y responder a lo que él me encargaba, hasta el último día”.

Ceballos reveló en medio de la entrevista, que el expresidente Álvaro Uribe, “no respetó su función como Comisionado de Paz” y de cierta forma le causó inconformidad.

“Siento una incomodidad con el ex Presidente Uribe, y se refiere a algo esencial que tiene que ver con mi trabajo como Comisionado. En dos ocasiones, desafortunadamente, no fui consultado por el ex presidente Uribe en un par contactos que tuvieron él y representantes suyos con el ELN. Un primer contacto se produjo en un viaje a Cuba a través de uno de sus representantes, sin que yo fuese consultado; y hubo un segundo momento en el cual él se reunió en su casa, como él mismo lo ha expresado en la revista Semana, con el señor Juan Carlos Cuellar, quien es un ex combatiente del ELN que acaba de ser nombrado por nuestro Gobierno como gestor de paz... él (Uribe) tenía el deber de consultar al Alto Comisionado para la Paz sobre contactos con el ELN, y no lo hizo. Y eso, por supuesto, creó en mí una incomodidad, que aún permanece”, aseguró Ceballos en la entrevista.

Así mismo, el comisionado dijo que Álvaro Uribe nunca lo ha irrespetado, pero que en cierta medida si desconoció el cargo que él representa.

Otra de las apreciaciones que Ceballos dijo en la entrevista, es que su preocupación sobre las “dos caras de la moneda”. Por un lado, Gustavo Petro y por el otro Uribe, aseveró que la disputa en el país no puede seguir siendo ninguna de esas dos personas.

“Desafortunadamente, lo que se presenta en este país es la disputa que tiene una moneda, y le explico por qué: una moneda se tira al aire, cae por un lado o cae por el otro, y la cara por la cual no cae es la que menos peso tiene. Es decir, cuando una moneda tiene que caer por una de sus caras es porque esa cara pesa más que la otra en un momento dado. Y, desafortunadamente, en este país a veces se juega con esa moneda el futuro del país, en una cara con la de Uribe y en la otra cara con la de Petro, y eso no puede seguir así”, aseguró el comisionado en la entrevista.

Ceballos aseguró que el presidente Duque lo ha apoyado y que además de su amigo, el presidente “se ha caracterizado por respetar la institucionalidad”.