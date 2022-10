Minagricultura ve difícil cumplir acuerdo de 3 millones de tierras en 4 años

“Para hacer realistas, comprar tres millones de hectáreas en cuatro años, imposible. En eso soy muy realista. Si en total llegamos a comprar 500.000 al año, si en total compramos millón y medio o un millón, somos unos magos. Eso es muy difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo”, expresó la ministra López.

La ministra reconoció que la demora de la compra de tierras se debe a la misma evaluación de los terrenos, si no tienen alguna situación jurídica, si son productivas o no, a quiénes les serán entregadas, entre otros factores, además reiteró que el proceso que hará el Ministerio será sostenible.

“El compromiso que yo públicamente quiero asumir, esto no es cuánto compremos y distribuyamos ahorita, es que lo hagamos tan bien, que los próximos Gobiernos no tengan razones objetivas para parar la reforma agraria, la reforma agraria no se hace en un cuatrienio, se hace en un periodo y ojalá no pase de dos o tres Gobiernos, obviamente tenemos que responder a las expectativas de la gente, pero hay que ser realistas”, expresó López.