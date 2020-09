Mindefensa: Es injusto descalificar a todos los policías por unos cuantos

No. La Policía Nacional es una institución con una estructura sólida y sus integrantes tienen muy claro el mando de la misma, tanto a nivel interno como de acuerdo con lo consagrado en la Constitución Política colombiana sobre los alcaldes y gobernadores.

Los policías atacados por las turbas con piedras, artefactos explosivos e incendiarios improvisados y hasta con armas de fuego no eran policías que estuvieran acompañando una manifestación pacífica. Eran policías de vigilancia que se encontraban en sus CAI, en sus estaciones o en sus comandos de Policía, ejerciendo su función de vigilancia y seguridad ciudadana. Por eso esperamos que las autoridades competentes determinen pronto si los uniformados que accionaron sus armas lo hicieron de acuerdo con los protocolos, que indican en qué circunstancias pueden hacerlo, o si hubo en algún caso actuaciones por fuera de las normas.

La Policía Nacional cuenta con protocolos muy específicos y estrictos para el acompañamiento de manifestaciones, que tiene como objetivo garantizar la seguridad de quienes se movilizan y de los demás ciudadanos. En los casos donde se presentan hechos de vandalismo o disturbios interviene el Escuadrón Móvil Antidisturbios, unidad equipada de acuerdo con los reglamentos internacionales para garantizar los derechos de los manifestantes y de quienes no participan en las movilizaciones.

En entrevista, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, salió al paso a las críticas sobre los supuestos problemas de mando en la Policía, respondió a las propuestas de reforma y aseguró que no se debe estigmatizar a más de 160 mil uniformados, por la actuación de algunos que hayan podido desconocer los protocolos.

- ¿Qué planea hacer el Gobierno para evitar que se repita una situación como la de noviembre y diciembre del año pasado, en materia de protestas?

El Gobierno Nacional respeta y garantiza la protesta pacífica y, de darse nuevas movilizaciones, la Policía Nacional realizará el acompañamiento debido a las mismas para garantizar la seguridad de quienes participan.

En cuanto a los actos de violencia y vandalismo, muchos de los cuales se tiene conocimiento que obedecen a la acción criminal de grupos armados organizados, la Fuerza Pública trabaja de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación para individualizar, identificar, capturar y judicializar a esas personas que buscan infiltrar y desestabilizar la protesta legítima, con el objetivo de causar caos y destrucción.

- Muchos expertos afirman que los miembros de la Policía, por ser un cuerpo de naturaleza civil, deben ser juzgados por la justicia ordinaria y no por la penal militar ¿Aceptaría el Gobierno que se haga una reforma en ese sentido?

Esa reforma no es necesaria por una sencilla razón: los presuntos delitos que no estén relacionados con su servicio son juzgados por la justicia ordinaria y un claro ejemplo de esto es el caso de los dos policías vinculados con la muerte de Javier Ordóñez, el cual fue remitido por la Justicia Penal Militar a la Fiscalía General de la Nación, al considerar que no se trataba de un acto del servicio.