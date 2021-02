Mindefensa no podrá obtener reintegro de gastos de condena por bachiller herido

Por no entregar pruebas de la manera cómo un soldado bachiller fue herido con un fusil por uno de sus compañeros, el Ministerio de Defensa no podrá recuperar el dinero que tuvo que pagarle a la familia de la víctima para reparar los daños.

El Consejo de Estado ratificó que no hay lugar a conceder la demanda de repetición. Sostuvo que en el proceso no se expusieron elementos que probaran la manera como se produjo la herida, por cuanto no es posible determinar probatoriamente si fue un accidente, si hubo negligencia o si fue un acto violento. Ello indica que no está acreditada la acción u omisión dolosa o gravemente culposa del demandado que lo obligue a asumir los costos de la condena al Estado.