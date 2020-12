Minsalud alerta crecimiento de casos y fallecimientos por COVID-19

El Ministerio de Salud ha dispuesto medidas selectivas junto al Ministerio de Interior y con las secretarias de Salud para aquellos municipios de mayor crecimiento. “Sin embargo, esto no será suficiente para frenar el incremento de casos y muertes en estas regiones, que se observará durante el mes de enero y que puede llegar a ser grave si no tomamos mayores medidas”, advirtió el director.

Recomendaciones

Ante el panorama descrito, desde el Ministerio de Salud y Protección Social la invitación es a que los ciudadanos eviten reuniones con personas que no sean convivientes del hogar, no visitar en lo posible adultos mayores o personas enfermas, usar tapabocas de forma permanente sobre todo en espacios cerrados, garantizar la ventilación de las casas y minimizar la participación en reuniones no esenciales.

“Estas festividades de fin de año van a sumarle una carga al sistema de salud, es importante que consideremos celebraciones alternativas utilizando las tecnologías virtuales. Si bien estamos enfrentando un escenario crítico, podemos todavía cambiar esta historia o reducir el impacto”, puntualizó Fernández, añadiendo que de las conductas que adoptemos se pueden salvar vidas.