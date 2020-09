MinTrabajo crea mecanismos para proteger derechos de los trabajadores

Es una reglamentación, el inicio de un proceso que fue aprobado en el Congreso de la República, artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. Nosotros no le cambiamos ninguna coma ni nada, simplemente es una interpretación de algunos sectores que tienen sus ópticas, sus diferencias y esa discusión inclusive ya la habían dado en el Congreso, eso no es nuevo.

Simplemente es que nos diga qué está pasando en el mercado laboral en Colombia, qué pasó con el mercado laboral en la pandemia, cuáles eran los temas estructurales antes de la pandemia, que los expertos le digan al gobierno, le digan al país con qué posibilidad se pueden resolver, si son temas regulatorios, pero todo esto previo análisis de las tres partes: empleadores, trabajadores y Gobierno Nacional. Esa es la línea. No me puedo comprometer con tiempos en un trabajo que están realizando ellos, pero esperemos que en los próximos días nos hagan algún cronograma, porque igual existe la preocupación de tener informes urgentes para ir tomando medidas frente al mercado laboral.

Lo más fuerte ya pasó y esa es la esperanza, el optimismo que tenemos. Obviamente estas cifras no lo dejan a uno tranquilo y ese es el trabajo que tenemos que hacer y vamos a ver cómo evolucionamos. Los puntos grandes ya pasaron y simplemente es no movernos de allí, por eso los esfuerzos siguen. Por ejemplo, el subsidio a la nómina se presentó el proyecto de ley para extenderlo hasta diciembre; el ingreso solidario se mantendrá hasta el próximo año, todo este tipo de ayuda se sigue haciendo, lo cual permite, de alguna manera, un mayor ingreso y una capacidad de consumo mucho mejor.

Encontramos entre los principales factores que la situación más compleja la vivieron las pequeñas y medianas empresas, con las cuales el 40 % del empleo deriva de ellas y ellas, por obvias razones, no tenían la caja necesaria para tener en su casa a los empleados. Aunque muchos de los empleados lograron hacer su trabajo a control remoto, hay actividades en las cuales no se podían realizar, por lo que muchos empleadores tomaron la decisión de cancelar los contratos de trabajo.

No. Las medidas se tomaron, pero en una pandemia donde nadie estaba programado para eso, nadie estaba preparado, sin recursos, y nosotros con un crecimiento del desempleo muy grande que se veía ya desde enero y febrero, cuando se subió a dos dígitos, era imposible no esperar que esta situación nos pasara. Nosotros ya traíamos unos problemas coyunturales en las tasas de desempleo y por eso nosotros creamos algunos incentivos para aminorar parte del problema.

- Pero hay bastante descontento en una parte de la sociedad...

Cuando hay divergencias todo lo que hay es que escuchar y si hay que mejorar, lo haremos, pero básicamente lo que pretendemos es pelear por aquellos trabajadores que hoy están totalmente en la informalidad o que tienen una vinculación donde no alcanza a recibir un salario mínimo mensual. Creo que ellos tienen derecho a que se les empiece a garantizar un ahorro para su vejez y ese es el objeto de este decreto. En los próximos días vamos a expedir un nuevo decreto que complementa este. Creo que vale la pena apostarle, como toda cosa que inicia pues tendrá cosas buenas y cosas malas y la experiencia nos dirá y lo mejoraremos, llevamos décadas aumentando la informalidad y la verdad, cuando se hace un esfuerzo de estos deberíamos trabajar todos al unisono en esa misma línea.

- Pero es importante que el gobierno le aclare a la gente esos aspectos que se han venido polemizando, por ejemplo, si se están creando nuevas formas de contratación o se está permitiendo la contratación por horas...

Para nada. Primero que todo, esto no es una reforma laboral, porque no se tiene la facultad en un decreto para hacerlo, es solo un decreto reglamentario de lo que aprobó el Congreso de la República hace más de un año. Acá no hay ninguna reforma pensional, los subsidios para los Beneficios Económicos Periódicos se crearon en 2009, lo que pasa es que nadie lo había implementado.

- ¿El decreto trae cambios para los trabajadores de tiempo completo?

Los trabajadores que hoy están formalmente no pueden pasar a otro tipo de contratación, porque nosotros vamos a ser diligentes con eso, de que se están creando los mecanismos para proteger los derechos de los trabajadores. Insisto que acá no hay ninguna reforma laboral, no estamos cambiando las formas de contratación, por lo tanto no se toca el Código Sustantivo del Trabajo, por lo tanto todo lo que se dice queda sin piso, todo lo contrario.

- Usted mencionaba que viene un nuevo decreto. ¿Para cuándo estará listo?

Se debe estar publicando en los próximos días, en el cual el objetivo es decir esas semanas que usted tiene en los Beneficios Económicos Periódicos van a ser válidos si usted pasa al sistema formal y le sumará a sus semanas para su pensión. De otro lado, a aquellas personas que hoy están cotizando, pero por alguna circunstancia no van a alcanzar a tener una pensión, estamos mirando que con el programa de los BEPS se le entregue un subsidio y poder tener un ingreso de por vida, que le pueda garantizar la supervivencia en su vejez. Esos son los dos decretos que se avecinan, inclusive, con base en las opiniones de estos días, lo concertaremos con las centrales obreras o con quien digan.