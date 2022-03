Mujer quedó endeudada tras invertir en una pirámide y ser engañada

“Ella me dijo que esto era muy bueno porque con el método de inversión gana educación, viajes y fuera de eso una rentabilidad que me daban y que el dinero debía dejarlo por tres años. Me dijo que si tenía tarjetas de crédito hiciera un avance porque ella lo había hecho y ya estaba recibiendo. En medio de toda la situación que he estado viviendo yo accedí”, expresó la mujer.

“Empecé a indagar con ella para que me colaborara porque fue ella la que me invitó y ahí se echó para atrás. Me dijo que me tocaba ir a la oficina de la empresa Generación ZOE y nadie me da respuesta de ese dinero, las cuotas en el banco no dan espera y estoy endeudada”, contó.

Denunció además que apenas comenzó a reclamar el dinero invertido fue sacada de los grupos de WhatsApp y no volvió a recibir respuesta sobre su caso.

Ahora asegura que se encuentra más endeudada de lo que estaba antes, además afirma que conoció personas que invirtieron hasta $100 millones en el supuesto negocio.