Multaron a la protagonista de video para adultos en MIO cable de Cali

Aunque el video se publicó en una página de contenido para adultos hace más de un mes, recientemente se hizo viral en las redes sociales, generando una respuesta del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien llamó a respetar los espacios públicos y sugirió que quienes participante en este tipo de conductas deben buscar ayuda psicológica. Lea también: Formulan cargos a María Isabel Urrutia por presuntas fallas en contratación

Horas antes de conocerse esta penalización por tener relaciones sexuales en el transporte público, Natalia Delgado había dado sus declaraciones a ‘Telepacífico Noticias’ argumentando que:

“Realmente es mi trabajo no me arrepiento en lo absoluto. No es la primera vez que va a pasar. Creo que no soy la única persona que lo hace”, dijo.

El alcalde Jorge Iván Ospina hizo un llamado a la ciudadanía por este video, pues estos son espacios públicos que no deben utilizarse para realizar actos obscenos.

“A las personas que tienen sexo en el MIO y en el MIO Cable les digo que están mal de la cabeza. Están cometiendo una infracción, según el Código de Policía. Tienen que ir al psiquiatra, al psicólogo porque están siendo irresponsables”, dijo.