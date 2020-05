Multitud saca cadáver de paciente con COVID-19 de clínica en Tumaco

En máxima alerta se encuentran las autoridades sanitarias luego de la denuncia realizada por la representante legal de la IPS Puente del Medio en Tumaco, Leyda Guadalupe Chávez, donde se dio a conocer que sin la debida autorización se llevaron el cadáver de una persona que falleció por COVID-19.

El paciente, de aproximadamente 60 años de edad, había llegado a la clínica dos días antes con problemas respiratorios graves; después de la primera prueba rápida dio positivo para coronavirus y, posteriormente, le tomaron una segunda muestra para ser enviada a Pasto a un laboratorio, pero falleció en la noche del viernes.

El centro médico se localiza sobre la avenida de Los Estudiantes, sector del barrio Miramar de la Comuna Dos, al occidente de la ciudad costera. Al parecer, los encargados del lugar dieron aviso a las autoridades sobre el fallecimiento de una persona por coronavirus y donde pedían apoyo, puesto que algunos allegados querían llevárselo.

Golpearon al personal médico

De un momento a otro, unos 30 familiares y amigos del fallecido reclamaron de forma airada el cadáver y, ante la negativa del personal médico, los agredieron física y verbalmente, incluso con amenazas de hacer explotar una bomba si no lo entregaban.

“Nosotros no podíamos entregarlo, puesto que hay unas medidas de seguridad establecidas, debíamos embalarlo y disponerlo a la funeraria de turno, capacitada para este manejo, y de esta forma que sea sepultado de forma inmediata”, dijo la represente legal de la IPS, quien denunció las agresiones de las cuales fue víctima el personal médico.

“Los familiares se opusieron rotundamente a que el cuerpo fuera trasladado por la funeraria e inhumado de forma rápida, llegando incluso a golpear de forma brutal al personal de salud. De igual forma amenazaron con lanzar una bomba, también arrojaron botellas y piedras al techo, fue algo muy riesgoso y triste esta situación. Alertamos a la Policía, pero llegaron varios minutos después, no se pudo impedir”, dijo.

Riesgo para la comunidad

Según la historia clínica, el paciente había llegado desde el barrio El Pindo, uno de los más populares, situado en la entrada a Tumaco. “Les dijimos de varias maneras el riesgo que tendrían ellos, y toda la gente si se llevaban el cuerpo, pero nunca entendieron, es muy grave y un peligro enorme para toda la comunidad, no hubo poder humano que les haga entender y se lo llevaron bajo amenazas”, agregó.

Hasta el momento es incierto el paradero del cadáver, sin embargo, el temor se apoderó de buena parte de la ciudadanía, quienes empezaron la búsqueda de manera desesperada del cuerpo.

“El contagio puede ser muy alto; en estas zonas las personas acostumbran a bailar, cantar e ingerir licor, y hasta abrazar a su ser querido que ha partido a la eternidad”, dijo uno de los moradores de la ciudad, quien pidió que se haga seguimiento a los familiares y amigos que llegaron a la clínica, para que asistan a la Secretaría de Salud y pidan que se realicen las pruebas por COVID-19.

De igual manera, muchas personas desconocen por completo los protocolos que deben seguir, después de que una persona muere contagiada. “Las medidas de seguridad impartidas por el Gobierno Nacional no son un capricho, son estudiadas, todo para prevenir más contagios, lo más conveniente es cremar los cuerpos, pero no tenemos hornos en Tumaco para estos fines, por lo tanto, son sepultados de forma inmediata. Lastimosamente los familiares no pueden ver a su ser querido, parece que las personas no han captado la dimisión de este problema”, comentó la representante.

De igual forma, se solicitó militarizar los centros de salud y hospitales ante estas situaciones. “Estamos muy preocupados, necesitamos resguardo de la Policía para que no ocurra lo de anoche. De igual manera que no agredan al personal de salud, ellos exponen la vida para atender a los pacientes, para salvar vidas, pero son agredidos”, finalizó Chávez Paredes.

Ya son 245 los casos confirmados por COVID-19 hasta la noche del viernes en la ciudad de Tumaco. De igual manera, en Nariño han muerto 24 personas.