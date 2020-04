‘Ñeñe’ Hernández y ‘El Fantasma’ Acevedo, las sombras de Duque y Ramírez

Precisó que: “He sido, soy y seré una persona honorable y como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela. Hubo personas que inclusive insinuaron que a mi campaña llegaron recursos del narcotráfico, supuestamente, a través del señor Hernández. He sido y seré un luchador contra el narcotráfico”.

RAMÍREZ Y EL ‘FANTASMA’ ACEVEDO

El escándalo que le surgió a la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez, y que se conoció en plena Semana Santa, es por la relación comercial que tuvo una empresa inmobiliaria de su esposo Álvaro Rincón, hace 15 años, con uno de los narcotraficantes colombianos más desconocidos, Guillermo León Acevedo Giraldo, quien luego de trabajar de la mano con Pablo Escobar se dedicó a construir su emporio.

Es tan poco identificado Acevedo, que se le conoce con el alias de ‘El Fantasma’, y esta semana su historia se hizo pública luego de que la fundación InSight Crime publicara una investigación sobre las acciones delictivas de Guillermo León Acevedo Giraldo, en donde apareció mencionado Álvaro Rincón, con la compañía de su propiedad, Hitos Urbanos.

InSight Crime, dirigida por Jeremy McDermott, es una fundación que se realiza estudios sobre el crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, reportando situaciones sucedidas en Colombia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Perú, Venezuela y Bolivia.

La compleja situación llevó a que Hitos Urbanos emitiera un comunicado en el cual se reconoce que “la sociedad conoció hace aproximadamente 15 años al señor Guillermo León Acevedo, a través de terceros, en desarrollo de un negocio inmobiliario individual y particular” y a la vez precisa que Acevedo fue presentado como una persona dedicada al sector ganadero, interesada en hacer inversiones en finca raíz, para lo cual sellaron un acuerdo para construir el proyecto Torre 85.

“La sociedad Hitos Urbanos ha procedido siempre con la debida diligencia y con la mejor información disponible antes de establecer relaciones comerciales con las personas y en el caso del señor Guillermo León Acevedo no hubo ninguna información negativa que advirtiera a la sociedad de las supuestas condiciones legales que se denuncian en la entrevista, ni hubo razón para que la sociedad, sus administradores o socios tuvieran sospecha de su idoneidad legal o ética”, dice el comunicado.

La compañía de Rincón precisó además que “esta actividad comercial se desarrolló por la Sociedad y no involucró a la Doctora Marta Lucía Ramírez esposa de uno de nuestros socios, razón por la cual es totalmente falso que se pretenda afirmar que ella ha tenido relación con el señor Acevedo”.

Frente al complejo caso, la vicepresidente Ramírez, en una entrevista con La W, dijo que “lo que más quisiera yo es que avance esta investigación para que toda actividad suya relacionada con paramilitarismo y narcotráfico responda ante la justicia”.

Sostuvo también que “en octubre, llamé a Jeremy McDermott para saber qué pasaba respecto a la investigación (...) le dije que quería decirle todo lo que él necesitara, para dar todas las explicaciones y la información. No sé quién habrá dicho que yo recomendé a sus hijos en un colegio. No recuerdo haberlo hecho, si hay algo que yo critico siempre son las ‘palancas’. No puede venir a ensuciarme una persona a quien jamás he conocido en mi vida”.

Por ahora contra Marta Lucía Ramírez no hay ninguna investigación judicial.